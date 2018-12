Blastingnews

: Bimbo di 18 mesi muore soffocato da un popcorn - Corriere : Bimbo di 18 mesi muore soffocato da un popcorn - Antonel73118611 : Vicenza, popcorn si incastra nella gola di un bambino: piccolo deceduto per soffocamento - 7593c267b7d644b : RT @_DAGOSPIA_: UN BAMBINO DI 18 MESI MUORE A VICENZA SOFFOCATO UN POPCORN DAVANTI AI GENITORI A VICENZA -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Sabato sera ad Arcugnano, cittadina sita in provincia di, si è verificata una tragedia a causa di un. Erano circa le 22.00, quando in una villetta in via Costacolonna a Torri di Arcugnano si è verificato lo spiacevole episodio. Massimo Greggio, di professione fotografo, e la moglie Sara Lisso, hanno visto morire il loro bimbo di soli 18 mesi. Ilha ingerito unche gli si è incastro in, portandolo alnonostante i tentavi di salvarlo da parte dei genitori e degli operatori sanitari intervenuti.Leone morto soffocato Ilsi chiamava Leone ed era nato a giugno 2017, dunque aveva soltanto 18 mesi quando la sua vita è stata stroncata. Sabato sera Leone stava mangiando dei, ma quando ne ha ingerito uno, ha iniziato a lamentarsi mostrando delle difficoltàrespirazione. I genitori delhanno fin da subito notato cosa ...