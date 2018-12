Terremoto Anche oggi lʼEtna trema | due scosse nella notte Aumentano gli sfollati

Terremoto - nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Terremoto a Roma - paura nella notte. Scosse anche a Catania : Magnitudo 3.2, epicentro a Gallicano. Si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le Scosse anche nella zona dell'Etna

Terremoto Catania : Abi “invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui” : “A seguito della dichiarazione del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Catania, l’Abi invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale“: lo scrive l’associazione bancaria in una nota. “La protezione civile attraverso una apposita ordinanza fornirà tutti ...

Terremoto - anche i Vigili del Fuoco di Ragusa impegnati nel catanese : anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha inviato una squadra per dare man forte ai colleghi etnei impegnati nell'emergenza

Terremoto in Sicilia : anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea : Due unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, con una piattaforma aerea, nel pomeriggio di oggi sono partite alla volta di Catania, per il sisma che ha colpito quel territorio. Lavoreranno ...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Terremoto oggi Marche/ Ingv ultime scosse : sisma magnitudo 3.6 a Pesaro e Urbino - avvertito anche a Perugia : Terremoto oggi nelle Marche, Ingv ultime scosse: sisma di magnitudo 3.6 nella provincia di Pesaro e Urbino, avvertito anche a Perugia

Urbino - Terremoto di magnitudo 3.6. Epicentro ad Apecchio - avvertito anche in Umbria : La scossa è stata registrata oggi pomeriggio poco prima delle 19 e non ha causato danni.Continua a leggere

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

Terremoto - forte scossa nel Peloponneso avvertita anche nel Sud Italia : È stato avvertito anche nel sud Italia il Terremoto che è stato registrato sulla costa occidentale del Peloponneso, alle 20.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.0 a profondità di venti chilometri.

Scossa di Terremoto sull’Etna - avvertita anche a Catania : Una Scossa di terremoto è stata avvertita sull'Etna, con epicentro a 11 chilometri a Milo, nel catanese. Non è stato registrato nessun danno a cose o persone. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo del terremoto è stata del 3.1, con una profondità di un solo chilometro.Continua a leggere