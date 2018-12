Riparte il futuro | storia di Sara e della sua lotta per una ricostruzione trasparente e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 dicembre 2018) I terremoti che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni sono diventati occasione di arricchimento per molti imprenditori. L’emergenza, allentando le maglie dei controlli, ha favorito una corruzione ancora più inaccettabile, se mai si possa fare una classifica del livello di indignazione. La protagonista di questaVegni che, dal basso, ha trovato un modo efficace di lavorare per la trasparenza, per rispondere alla domanda che con più rabbia viene pronunciata fra le case disabitate e i cantieri a distanza di anni: “Come sono stati usati tutti quei soldi?”.ha 35 anni, è nata a L’Aquila ed è qui che oggi abita in una casetta in periferia. Ma nel 2009 viveva e lavorava a Roma, quando ci fu il terremoto che le impose di tornare nella sua terra per dare una mano. Perciò si licenzia e diventa attivista per il collettivo 3e32, dedicandosi alla sorveglianza di quanto ...