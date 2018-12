Non è poi così difficile riconoscere una pseudoscienza Ecco un decalogo

Tutto sul mercato estivo dell'Inter - Ausilio si sbilancia : 'Non ci aspettiamo acquisti stellari' - poi su Mourinho... : Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un'intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che avrebbero voluto il ritorno dello Special One sulla panchina dell'Inter. ...

Tutto sul mercato estivo dell’Inter - Ausilio si sbilancia : “Non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio, ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...

M5S : «Non cediamo al terrorismo - siamo sotto attacco». Poi il post viene rimosso : Un lungo post sul blog delle Stelle condanna un 'vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico' da parte di 'grandi lobby, poteri forti e comitati d'affari' contro M5S . Un post, che aveva ...

La mamma di Giulia Salemi in ospedale poi l'attacco : 'È sparita - Non la vedo da un mese' : Fariba Tehrani, nota al grande pubblico per essere la stravagante mamma di Giulia Salemi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è finita in ospedale. A dare l'annuncio è stata la stessa Fariba attraverso una serie di stories che in queste ore ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. La donna, però, in questi giorni ha fatto molto discutere anche per l'attacco rivolto nei confronti della figlia, affidato alle pagine ...

"Non volevamo più avere figli" : uccidono quattro neonati e poi occultano i cadaveri : Ogni volta che lei rimaneva incinta e partoriva, uccidevano il neonato e nascondevano il corpo nella stufa di casa. L'orrore...

"Pd - Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà" : Alle primarie del Pd, che il 3 marzo prossimo designeranno il nuovo segretario del partito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non votera'. Lo ha ribadito in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha rilasciato un commento sui principali candidati alle primarie Segui su affaritaliani.it

I terrapiattisti sono degli idioti? Noi Non siamo poi tanti più svegli : Alcune settimane fa, un inviato di Le Iene ha realizzato un servizio su un gruppo di “illuminati” che sosteneva di volerci rivelare alcune scomode verità, che i poteri occulti super sovrani ci avrebbero tenuto nascoste per anni. La terra sarebbe infatti piatta, i dinosauri solo un colossale fake, il Vaticano una costruzione dei giganti, ecc. Si tratta evidentemente di farneticazioni prive di qualsiasi fondamento (logico ancor prima ...

Roma - Di Francesco Non si fida del Sassuolo poi ‘minaccia’ il figlio Federico : Si avvicina la giornata di campionato in Serie A, in campo anche la Roma che non può permettersi passi falsi nella gara contro il Sassuolo, ecco le indicazioni della vigilia da parte del tecnico DI Francesco: “È una squadra spensierata, che ha un’idea di gioco e un’identità. Conosco l’ambiente, riescono a preparare bene le partite con una certa serenità e allo stesso tempo hanno giocatori sia giovani sia esperti di grande qualità. ...