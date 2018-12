Esplode bombola gas | muore anziana

Lecce. Esplode bombola del gas - crolla abitazione : morta una donna : L’ultimo dell’anno si chiude con una tragedia ad Aradeo. Esplode una bombola a gas, le pareti di casa crollano e seppelliscono l'anziana padrona di casa. Inutili i soccorsi: la donna è stata estratta senza vita dalle macerie.Continua a leggere

Esplode bombola gas - morta anziana a Lecce : Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce , a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione , ...

Salento - Esplode una bombola di gas : morta un'anziana ad Aradeo - : La deflagrazione è avvenuta in un appartamento in provincia di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima che si trova sotto i detriti

Esplode una bombola e crolla un'abitazione - muore anziana proprietaria sotto le macerie : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Salento - Esplode una bombola di gas : morta un'anziana ad Aradeo : Salento, esplode una bombola di gas: morta un'anziana ad Aradeo La deflagrazione è avvenuta in un appartamento in provincia di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima che si trova sotto i detriti Parole chiave: ...

Lecce : Esplode bombola di gas - muore anziana : In provincia di Lecce, ad Aradeo, un’esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di un’abitazione e la morte dell’anziana che vi abitava. Sul posto carabinieri, 118 e i vigili del fuoco, impegnati ad estrarre dalle macerie il corpo della vittima. L'articolo Lecce: esplode bombola di gas, muore anziana sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano : bombola di gas Esplode di fronte a locale - nessun ferito : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Una bombola di gas da campeggio è esplosa davanti a un locale gestito da una cittadina cinese di 41 anni in via Sarpi, a Milano. Poco prima delle 3.30 della scorsa notte la bombola situata fuori dal locale dove si stava tenendo una serata di karaoke è esplosa, danneggia

Robbio : Esplode bombola d'ossigeno - uomo grave in ospedale : Un 56enne residente a Robbio è stato trasportato in elisoccorso a Pavia in seguito ad un incidente domestico avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì. La bombola d'ossigeno dell'uomo è entrata a ...

Esplode una bombola del gas - distrutta palazzina : un ferito grave - salvo un bimbo di 3 anni : E' successo in una piccola frazione del Pavese: l'esplosione ha mandato all'ospedale un'intera famiglia. Il padre è al Niguarda, madre e figlio hanno miracolosamente evitato il peggio

Napoli-Salerno - Esplode bombola : feriti 5 operai. Sospesa la circolazione dei treni : Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano. Lo rende noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. L’incendio, scoppiato alle 2.35 della scorsa notte, sarebbe stato innescato dall’esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione programmati. Ora la circolazione dei ...