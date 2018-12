Var-riale fa infuriare i tifosi della Juventus sul Var

Varriale nel mirino : Oggi non parli di arbitri pro-Juve? - : Ad Enrico Varriale la Juve campione d'inverno dopo il successo sulla Roma è piaciuta a metà. Il giornalista Rai su twitter punta sulla vittoria di misura e sul pragmatismo della squadra di Allegri ...

Come troVare il numero seriale della SIM card (ICCID) su Android e iOS : Per fare il cambio operatore telefonico (portabilità) o per richiedere una SIM sostitutiva (in caso di malfunzionamento) è necessario fornire al negozio, al totem o via Internet (quando la procedura è prevista) il codice seriale della vecchia SIM card (anche detto ICCID). Spesso viene chiesto di rimuovere la vecchia SIM dal telefono per poter leggere questo […] Come trovare il numero seriale della SIM card (ICCID) su Android e iOS

Frode emittenti tv : il Riesame conferma l'arresto di Varriale - patron di Julie : Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti del patron dell'emittente televisiva Julie Italia, accusato dalla Procura di Frode e truffa sui contributi ...

La violenza sulle donne in Italia si esercita anche attraverso il diVario salariale : di Maurizio Donini Secondo alcuni dati diffusi, parrebbe che la violenza contro le donne sia un fenomeno in forte calo. La notizia ha destato notevole stupore, ma se non ho usato il termine femminicidio un motivo c’è. Già sul metodo di calcolo del fenomeno ci sarebbe da discutere, ma la violenza contro le donne può essere esercitata in molteplici maniere e non solo tramite un omicidio. Recentemente Asia Bibi è stata assolta da tutte le accuse ...

Varriale : 'Callejon rappresenta la continuità tra la vecchia gestione e la nuova' : ... "100mila spettatori al San Paolo tra Chievo e Stella Rossa? Merito un po' del rendimento positivo della squadra e un po' della politica dei prezzi attuata dalla società. Diversi fattori hanno ...

Napoli - dall’allora magistrato Raffaele Cantone all’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale. Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...

Napoli - arrestato Lucio Varriale : “Frode per avere 2 - 3 milioni di fondi pubblici per la sua tv” - da cui attacca giudici e finanza : Associazione a delinquere, truffa, emissioni di fatture false con lo scopo di frodare il ministero dello Sviluppo Economico e percepire indebitamente attraverso il Corecom almeno 2,3 milioni di euro di finanziamenti pubblici per la televisione locale napoletana di cui è l’editore di fatto. Con queste accuse, scritte nero su bianco sulle prime pagine dell’ordinanza, è stato arrestato stamane il patron di Julie Italia, l’avvocato Lucio Varriale, ...

Zenga : 'Per molti sono quello della lite con Varriale ma ho vinto in giro per il mondo. Mai stato in B - ma Venezia...' : E' dal 2002 che vado in giro per il mondo ad allenare, eppure il mio nome è sempre abbinato ad un'alea particolare'. Fammi un esempio. 'Qualche settimana fa, in una trasmissione televisiva, hanno ...

Mara Carfagna : 'Parità fra uomini e donne? Va colmato il diVario salariale e occupazionale' : Il documento finale della prima Conferenza dei presidenti di Parlamento del G20, il P20 di Buenos Aires, impegna i Paesi aderenti a mettere i Parlamenti al servizio dei cittadini e renderli sempre più ...

Pallacanestro serie A2 - CiaVarella : 'Il lavoro con lo staff mi ha migliorato tecnicamente - ma anche a livello caratteriale' : ... di 72 che ne fa la best scorer tra le rossoblù capoclassifica del torneo di serie A2, nonché l'onore di un titolo e di un approfondimento tutto su di lei sulle pagine della Gazzetta dello Sport nell'...