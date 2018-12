Tutti hanno fatto cassa con i pensionati

Ferrara - 19enne ivoriano picchiato e insultato : “Tutti i neri hanno droga - daccela” : Yacoub Ivane, un ragazzo di 19 anni originario della Costa D'Avorio, è stato insultato e picchiato pochi giorni prima di Natale a Ferrara.Continua a leggere

L'Eredità - altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai : "Ci hanno provato in Tutti i modi" : "Ci hanno provato in tutti i modi". altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai, accusati dai telespettatori sui social di "manovrare" L'Eredità. Nel mirino c'è la campionessa Francesca, che secondo i più maliziosi sarebbe favorita e sostenuta dal conduttore e spinta verso il succes

Inter-Napoli - hanno sbagliato Tutti : 10 errori che avvelenano il calcio : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte». A noi piacerebbe avere un'altra risposta: ...

Necrologio sportivo : Tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2018 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2018 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo dell’anno. 1º gennaio Gert Brauer, calciatore tedesco orientale (n. 1955) Hannu Rantakari, ginnasta finlandese (n. 1939) 2 gennaio Alan Deakin, calciatore inglese (n. 1941) Michael Pfeiffer, calciatore tedesco (n. 1925) 4 ...

Costantino Vitagliano a Rivelo : "Quando il castello dorato è crollato mi hanno abbandonato Tutti" : Ospite di Rivelo, il programma di interviste del venerdì in seconda serata condotto dall'ex Amici Lorella Boccia, l'ex tronista Costantino Vitagliano ha raccontato la sua carriera e i suoi trascorsi con Lele Mora e Fabrizio Corona.Ecco cosa aveva detto a proposito dell'agente dei vip e del padre di Carlos: Con Lele Mora, con cui oggi ho ripreso il dialogo, ho sempre avuto un rapporto schietto e sincero. Per quanto riguarda Corona, da ...

Pruzzo in rovesciata : 'Di Francesco? Hanno sbagliato Tutti' : Lui burbero, svogliato, frettoloso, io malpaziente e dunque infelice, nella probabile disgrazia di mettere al mondo un gattino cieco. ' Bomber, così non va, se continui a non dirmi niente, solo fumo, ...

Amici - il gesto clamoroso del tenorino Alberto con Stish in diretta : quello che non Tutti hanno visto : Il tenore Alberto Urso è uno dei concorrenti più chiacchierati di Amici di Maria De Filippi . Finito nella bufera per alcune frasi un po' scivolose sulla De Filippi , 'Quando decide che non si idoneo ...

XFactor 2018 - è successo dopo la finale. Catellan - Tutti lo hanno notato… : È Anastasio il vincitore di X Factor 2018 . Il trionfatore, considerato il favorito dell’edizione condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan, è il rapper di Meta di Sorrento che nell’ultima manche della finale al Forum di Assago ha sfidato la conterranea Naomi, napoletana, 26 anni. Ventuno anni, nella squadra ‘Under Uomini’ di Mara Maionchi, Anastasio è stato il più acclamato dagli spalti ed è stato premiato anche ...

Ecco Tutti i brand che hanno premiato i dipendenti con un bonus - oltre la 13esima!!! : A chi non piacerebbe ricevere un bonus economico oltre alla 13esima nel periodo di Natale? Prada ha trasformato in realtà un desiderio abbastanza comune, premiando i dipendenti italiani con un benefit pari a 1.500... L'articolo Ecco tutti i brand che hanno premiato i dipendenti con un bonus, oltre la 13esima!!! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Global Compact - Tutti i dubbi dei Paesi che hanno detto no al documento Onu : Il Global Compact on Migration, il patto delle Nazioni unite sulle migrazioni, è stato adottato a Marrakesh, davanti ai leader di 164 Paesi. L’adozione è arrivata durante la conferenza Onu, nonostante le critiche di forze nazionaliste e contrarie alle migrazioni e dopo che vari Paesi si sono opposti o sfilati, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia. Il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration contiene 23 linee guida con cui ...

Caos Roma-Inter - l’arbitro Rocchi passa all’attacco : denuncia Tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Pallone d'Oro 2018 - Tutti i voti : ecco come hanno votato i 173 giornalisti : ... che ha definito una "sinfonia" la stagione dell'attaccante francese: "L'idea di votare per lui è maturata in me prima ancora che finisse la finale di Mosca - ha scritto sulla Gazzetta dello Sport - ...

Bethesda corre ai ripari nel bag-gate di Fallout 76 : borse di tela per Tutti coloro che hanno acquistato la Power Armor Edition : Da ormai alcuni giorni stiamo parlando del particolare bag-gate di Fallout 76, un caso che ha fatto discutere parecchio e che si è rivelato una tegola non da poco per l'immagine di una Bethesda che non solo si trova alle prese con un'accoglienza negativa per il proprio gioco ma che deve anche scendere a patti con il malumore evidente della community di appassionati.Nel caso in cui non abbiate seguito la vicenda un breve riassunto: coloro che ...