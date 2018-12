Sommersa dalle formiche | Borrelli | “Bene l’inchiesta interna”

E' morta la donna che era stata Sommersa dalle formiche in ospedale a Napoli : morta la 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di ...

L’Italia è Sommersa dalle chiamate spam : 3° posto in Europa e 11° nel mondo : Secondo il nuovo Truecaller Insights Report, l'Italia è uno dei Paesi maggiormente "colpiti" dalle chiamate spam: di media sono più di 3,8 milioni ogni mese, 10,8 al mese per ogni utente, con un aumento del 22,7% rispetto allo scorso anno. L'articolo L’Italia è sommersa dalle chiamate spam: 3° posto in Europa e 11° nel mondo proviene da TuttoAndroid.

Paziente Sommersa dalle formiche a Napoli - il ministro Grillo : 'Chi ha sbagliato pagherà' : 'Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità'. Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo che commenta: 'In questi giorni sono anch'io ...

Paziente Sommersa dalle formiche a Napoli - il ministro Grillo : «Chi ha sbagliato pagherà» : «Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità». Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo...

Paziente Sommersa dalle formiche in ospedale : "Perché un'infermiera ha incolpato noi parenti" : Proseguono le indagini al San Giovanni Bosco di Napoli sul caso della donna intubata e sommersa dalle formiche. "Non era la...

Donna Sommersa dalle formiche in un ospedale di Napoli - sospesi medico e infermieri : Visita di De Luca: "Agiremo con rigore". I verdi lanciano una raccolta fondi per il rimpatrio dell' ammalata

Ospedale di Napoli - donna Sommersa dalle formiche : sospensione dei responsabili : “La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, sulla vicenda della presenza di formìche nel letto di una paziente ricoverata presso il presidio ospedaliero “San Giovanni Bosco”, dopo aver disposto immediatamente l’intervento del Servizio Ispettivo Regionale, ha segnalato al Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 di promuovere il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio a carico ...