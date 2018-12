' Non mi dimetto Se sono il vincitore morale devo restare' | Tria

Governo - voci di rimpasto : Toninelli rischia la poltrona | Tria : Non mi dimetto : Secondo il "gossip" di palazzo il ministero dei Trasporti potrebbe passare a Riccardo Fraccaro. In "pericolo" anche Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi. Intanto Giovanni Tria congela la situazione: "Non mi dimetterò"

Governo - Tria : "Io Non mi dimetto" : 9.36 "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se avessi voluto lasciare tutto, l'avrei fatto la sera in cui hanno annunciato il deficit al 2,4%. Lì sì che c'era un motivo",afferma Tria: "Se è vero che sono il ...

Piccolo : politici che falliscono si dimettono - Non come Raggi che scarica colpe : Roma – “Lo scaricabarile della Raggi si chiama Matassa. Il fallimento M5S sulla gestione di: rifiuti, verde, trasporti e strade e’ lampante, Roma sembra il terzo mondo. A Raggi ricordo che i politici seri quando falliscono si dimettono non scaricano le colpe sui dirigenti”. Cosi’ Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: politici che falliscono si dimettono, non come Raggi che scarica colpe ...

La telefonata Salvini-Savona : "Non mi dimetto" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro: ' Paolo Savona è un asse portante di questo governo'. Con una frase il vicepremier ha spento le voci sulle possibili dimissioni del ...

Manovra - Savona smentisce : 'Non mi dimetto' : Nel governo scoppia il caso Savona Il ministro Savona indagato per usura bancaria Governo: Conte Premier, battaglia sull'eurocritico Savona all'economia. Ipotesi Giorgetti Savona: 'euro e mercato ...

Israele - Bennett e Shaked Non si dimettono : si allontana crisi di governo : Non è giusto fare politica con problemi di sicurezza", ha detto Bennett all'inizio del il suo discorso. "Hamas e Hezbollah stanno diventando più attivi perché capiscono che abbiamo paura di ...

Brexit - governo : si dimettono in quattro | May : Non è l'accordo finale - su Nord Irlanda salvaguardia inevitabile : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria allaSuella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile