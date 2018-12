Maltempo Calabria | Oliverio | “Procede l’iter per contributi dei danni 2015-17”

Maltempo - Mangialavori presenta un emendamento : “Per la Calabria 30 milioni” : Il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori ha presentato un emendamento alla Manovra economica che, per il 2019, prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore della Calabria e delle province colpite dalle eccezionali ondate di Maltempo degli ultimi mesi. «Ho presentato questo emendamento – spiega il parlamentare – affinché lo Stato possa far fronte ai danni causati dal Maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo ...

Maltempo - il primo freddo scatena temporali e grandinate al Sud : tornado in Molise e Calabria - spiagge imbiancate in Puglia [FOTO] : 1/22 Paola (Cosenza) ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “Venti impetuosi - in ginocchio il comparto del bergamotto” : “Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno interessato particolarmente le aree della fascia jonica nella provincia di Reggio Calabria mettendo in ginocchio il comparto del bergamotto“: lo rende noto Coldiretti regionale, i cui uffici tecnici hanno già avviato sul territorio i sopralluoghi e contatti per stabilire l’entità del danno. “Gli eventi si sono fortemente manifestati nei ...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

Maltempo Calabria - il maestrale sfiora i 100km/h a Reggio : alberi sradicati e danni [FOTO] : 1/8 ...

Maltempo Reggio Calabria - vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte : alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO] : 1/8 ...

Maltempo : il ministro Lezzi domani in Calabria : Missione in Calabria per il ministro per il Sud Barbara Lezzi che domani, mercoledì 5 dicembre, sarà a Polia (VV) alle ore 11,00 per un sopralluogo delle zone colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, e per un incontro in Comune con Prefetto di Vibo Valentia, Presidente della Provincia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Alle ore 14,30 il ministro sarà a Crotone, per un Tavolo istituzionale in Prefettura con il Sindaco, il Presidente della ...

Maltempo Calabria : strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Soverato Nord (km 167) e Soverato Sud (km 163) : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società del ...

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzarese : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, località balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada statale ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Domani sopralluogo a Corigliano Rossano” : “Il presidente della Regione Mario Oliverio continua a seguire l’evolversi della situazione che si sta verificando nel territorio di Corigliano-Rossano ed in particolare nelle frazioni di Thurio e Ministalla dove, a seguito della rottura dell’argine del fiume Crati, avvenuta nella notte tra martedi’ e mercoledi’ scorsi, si sono verificati numerosi allagamenti che hanno interessato le attivita’ produttive, ...

Maltempo - Calabria : “Intervenire subito sull’emergenza da dissesto” : “Come mai non e’ stata ancora approvata (e nemmeno discussa) la proposta di legge ‘Norme urgenti in materia di gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico’, presentata con un collega consigliere in tempi ‘non sospetti’, (ottobre 2015), comunicata in Aula il 10 novembre 2015, assegnata alla quarta Commissione per l’esame di merito ed alla seconda ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : chiesta “l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale” : “Formalizzata la richiesta per l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di dare immediato seguito alle istanze provenienti da produttori e lavoratori del mondo agricolo e pastorizio messi in ginocchio dall’esondazione del Crati, in particolare nelle zone di Thurio e di Ministalla. La nota è stata inviata al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e al Delegato all’Agricoltura Mauro ...