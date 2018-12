L’enigma di Zielinski | il calciatore senza ruolo

ilnapolista

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il più penalizzato dal nuovo modulo La situazione di Piotrè veramente anomala. Doveva essere un perno del Napoli di Ancelotti, ed effettivamente è uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico emiliano. È il terzo per minutaggio in Serie A, i dati della Lega lo mettono subito dietro gli intoccabili Koulibaly e Allan con 1461 minuti di gioco. In Champions ha giocato tutte le partite, però solo la prima da titolare, quella a Belgrado contro la Stella Rossa. Se vogliamo utilizzare le partite europee come cartina tornasole per individuare la formazione “titolare” di Ancelotti, allora il polacco è effettivamente “retrocesso” nelle gerarchie. Solo che però poi c’è il minutaggio, e alloradiventa un enigma.Il problema potrebbe essere quello della collocazione tattica. Nel modulo spurio di Ancelotti (4-4-2 in fase difeniva, poi uno ...