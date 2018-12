Domenica In | Katia Ricciarelli fa un appello a Baudo | “Facciamo pace!”

Katia Ricciarelli a Domenica In - appello a Pippo Baudo : “Facciamo pace” : In che rapporti sono oggi Katia Ricciarelli e Pippo Baudo appello inaspettato di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo. Nel corso di un’ospitata a Domenica In – precisamente nel momento dell’oroscopo per il nuovo anno – l’artista ha pubblicamente invitato l’ex marito a fare pace. I due, che sono stati sposati dal 1986 al 2004, non […] L'articolo Katia Ricciarelli a Domenica In, appello a Pippo Baudo: ...

Domenica In - Katia Ricciarelli apre a Pippo Baudo : "Mi farebbe piacere riparlare con lui" : Antonello Venditti cantava che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E chi meglio di Katia Ricciarelli e di Pippo Baudo, coppia (scoppiata) dello spettacolo tanto amata dal pubblico italiano, potrebbe rendere concreti i versi del cantautore romano? Le premesse sembrano esserci tutte.La cantante lirica è stata ospitata a Domenica In per l'ultima puntata del 2018 del contenitore di Rai 1, dedicata alle ...

Domenica In - lo sconvolgente appello di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo : Mara Venier 'sviene' : Il 'miracolo di Natale' a Domenica In di Mara Venier ? Siamo nella puntata di Domenica 30 dicembre, animata da un chiarissimo spirito festivo. In studio c'è Katia Ricciarelli , che sorprende il ...

Domenica In - lo sconvolgente appello di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo : Mara Venier "sviene" : Il "miracolo di Natale" a Domenica In di Mara Venier? Siamo nella puntata di Domenica 30 dicembre, animata da un chiarissimo spirito festivo. In studio c'è Katia Ricciarelli, che sorprende il pubblico e la stessa Venier con un inatteso appello a Pippo Baudo: "Facciamo pace entro domani". Come è noto

Domenica In/ Anticipazioni : Orietta Berti e Katia Ricciarelli ospiti di Mara Venier - ultima puntata dell'anno : Prosegue in "solitaria" la nuova puntata di Domenica In, in onda anche oggi a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai.