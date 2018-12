Dà fuoco ad auto | arrestato un 20enne

Auto prende fuoco in Tangenziale : un morto - Il video : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto prende fuoco in Tangenziale:...

Erice - auto prende fuoco sulla provinciale 20. Illesi gli occupanti : Hanno vissuto alcuni momenti di paura, questo pomeriggio, le due persone a bordo di una utilitaria , Fiat Punto, che ha preso fuoco sulla strada provinciale 20 , Km 9°, che porta a San Vito Lo Capo. ...

Auto finisce in un canale a Magliano Alpi : una persona incastrata - liberata dai Vigili del fuoco : Incidente stradale, una quindicina di minuti prima dell'una della notte appena trascorsa, a Magliano Alpi, in via Langhe. Un'Auto è finita fuoristrada, terminando la corsa in un canale a fianco della ...

Casamassima - piombano fuori strada all'imbocco della ss100 : auto prende fuoco. Due feriti : Se non è un miracolo poco ci manca. Verso le 4 del mattino una Audi RS3 con quattro persone a bordo è finita fuori strada mentre percorreva via Bari a Casamassima, all'imbocco della ss100. Nell'...

Resta incastrata con la testa tra auto e casello : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : E' successo a Desenzano. I pompieri sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista

Roma : autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo - no feriti : Roma – Paura intorno alle ore 16.30 in via di San Gregorio, a ridosso del Colosseo, per un bus turistico che ha preso fuoco. Sul posto immediatamente due squadre di Vigili del fuoco del comando di Roma. Al momento non si segnalano feriti, i passeggeri sono tutti scesi dall autobus. Disagi al traffico. L'articolo Roma: autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo, no feriti proviene da RomaDailyNews.

fuoco auto casa famiglia Capitano Ultimo : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Un'autovettura è stata data alle fiamme intorno alla mezzanotte davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina, in via della ...

Contromano sulla statale - sei morti : 5 ragazzi tra i 20 e i 33 anni e un 52enne. Auto a fuoco : Contromano sulll'innesto della statale: morte sei persone, cinque sono ragazzi tra i 20 e i 33 anni, uno un uomo di 52 anni. Lo scontro frontale è avvenuto ieri sera tra la strada...

Vigili del fuoco - nuovi elicotteri per 45 milioni : "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio" : Piccole grandi contraddizioni. Il Coordinamento provinciale USB Roma: "Siamo ufficialmente in modalità game over". Intanto...

Auto si ribalta e prende fuoco in Kenya - muore una missionaria italiana - ferito il marito : La donna, Gugliemina Belelli, era a bordo di un Auto insieme al marito e ad un prete del luogo quando la vettura si è ribaltata più volte e ha preso fuoco. Per lei non c'è stato nulla da fare, è deceduta mentre veniva trasporta in ospedale. Il marito ha riportato ferite guaribili in qualche giorno.Continua a leggere

Roma - nuovo incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Auto va a fuoco - 3 giovani ustionati : ANSA, - PAGANICO , GROSSETO, , 8 DIC - L'Auto sulla quale viaggiavano ha sbandato e si è schiantata contro un muro incendiatosi. Tre giovani sono rimasti feriti, con ustioni in varie parti del corpo, ...

Rieti - nel video dall’elicottero l’impressionante scia di fuoco dell’autocisterna esplosa sulla Salaria : Nella giornata di mercoledì 5 dicembre una drammatica esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento al km 39 della via Salaria è costata la vita a due persone, un Vigile del fuoco e un civile. Nelle immagini riprese dall’alto lo scenario apocalittico: una lunga scia nera evidenzia la parabola compiuta della cisterna esplosa L'articolo Rieti, nel video dall’elicottero l’impressionante scia di fuoco dell’autocisterna ...

Nel reatino esplode autocisterna mentre rifornisce un distributore tra le 2 vittime un vigile del fuoco : Nel reatino un'autocisterna che rifornendo di gpl una stazione di servizio ha prima preso fuoco e poi è esplosa. Un boato 'fora come un terremoto', dicono gli abitanti della zona - Due persone sono ...