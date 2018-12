Verso l’era del traffico spaziale | presto lanciare razzi sarà un’operazione di routine

meteoweb.eu

: RT @marco_stolfi: @PCirinoPomicino Gentilissimo Pomicino, ho sempre avuto stima in lei, rimpiango i bei tempi di quando era Ministro e c’er… - abbate_luiggi : RT @marco_stolfi: @PCirinoPomicino Gentilissimo Pomicino, ho sempre avuto stima in lei, rimpiango i bei tempi di quando era Ministro e c’er… - marco_stolfi : @PCirinoPomicino Gentilissimo Pomicino, ho sempre avuto stima in lei, rimpiango i bei tempi di quando era Ministro… - djrenyx : RT @SaxSann: E adesso chi lo dice all'@AIA_it al 'signor' #Mazzoleni e al grande educatore @OfficialAllegri che la partita era da sospender… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il settore dei vettori spaziali è cresciuto sempre più negli ultimi anni, e moltoconsideratadi. Con cadenza quotidiana, se non persino oraria: una tabella di marcia che prevede diversi lanci in una stessa giornatainfatti perfettamente normale.Una dimostrazione di questo futuro sviluppoil– spiega Global Science – l’abbiamo avuta già nei giorni scorsi, quando per la prima volta nella storia sono stati programmati 4 liftoff nello stesso giorno. Lo scorso 18 dicembre 4 diverse aziende aerospaziali hanno pianificato altrettante missioni da punti diversi del pianeta: SpaceX dalla Florida, Blue Origin dal Texas, Arianespace dalla Guiana francese e United Launch Alliance dalla California.Tutti i lanci sono stati poi rinviati a causa motivi tecnici o meteorologici: per un effettivo affollamento ...