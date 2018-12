Toppe e cocci rotti

huffingtonpost

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il tornio di quello che si è autoproclamato governo del cambiamento ha prodotto un vaso fragilissimo. Una manovra di. Perché l'ultima passata di mano - il via libera sul testo in terza lettura alla Camera - chiude l'iter parlamentare, ma non basta a tenere i pezzi insieme. Le crepe sono ampie, intercettano piani diversi - dagli equilibri dentro l'esecutivo al prezzo sociale delle misure - ma soprattutto rendono evidente che quel vaso va riposto sul tornio ancora una volta, con tutte le conseguenze, e non poche, che questo continuo e logorante lavoro comporta. Per il governo come per il Paese. Lo stucco è già fresco. Servirà da subito.Il Movimento 5 Stelle e la Lega incassano e festeggiano anche se a un passo dal baratro, cioè il 31 dicembre, termine ultimo per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'autocertificazione ...