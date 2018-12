NBA – John Wall | l’infortunio al tallone non passa | il playmaker dei Wizards fa ricorso

NBA - John Wall chiude con un solo punto : 'La peggior partita della mia vita' : Non è un periodo facile per John Wall e per gli Washington Wizards. L'inizio di stagione balbettante, le accuse e le contro-accuse nello spogliatoio, le prestazioni imbarazzanti che si susseguono. ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “non siamo i nuovi Cavs - non giochiamo solo con LeBron James” : Magic Johnson ha risposto alle accuse di chi dice che i Lakers abbiano presto abbandonato ogni schema per affidarsi unicamente a LeBron James: il presidente dei giallo-viola ha cercato di fare chiarezza ‘Palla a LeBron James e poi tutti a dargli il cinque dopo il canestro’, secondo molti il gioco dei Los Angeles Lakers potrebbe essere tranquillamente riassunto così. I losangelini erano partiti con i migliori propositi per la stagione ...

NBA – Russell Westbrook firma la 107ª tripla doppia in carriera : è il 3° all-time - nel mirino Magic Johnson : Russell Westbrook tocca quota 107 triple doppie in carriera: il playmaker dei Thunder è 3° all-time dietro Magic Johnson e Oscar Robertson La scorsa notte, Russell Westbrook ha firmato un altro record personale nella sua straordinaria carriera. Il playmaker dei Thunder ha realizzato 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nell sfida contro i Cleveland Cavaliers, firmando la 107° tripla doppia della sua carriera. Westbrook ha raggiunto Jason Kidd ...

Mercato NBA – Wizards - per piazzare John Wall serve una magia : solo un paio di squadre interessate al playmaker : Gli Washington Wizards ascoltano offerte per tutti i loro giocatori, ma sarà difficile piazzare John Wall a causa del suo quadriennale da 170 milioni: le franchigie interessate sarebbero pochissime Visto l’inizio di stagione complicato e qualche problema di spogliatoio, in casa Washington Wizards avrebbe preso sempre più piede l’idea di una rivoluzione. Se sarà una grande o una mini rivoluzione, dipende dai giocatori che ...

NBA – Lo spogliatoio Wizards rischia di implodere : John Wall insulta coach Brooks e viene multato : Situazione delicata all’interno dello spogliatoio Wizards: John Wall avrebbe insultato coach Brooks e poi sarebbe stato multato dalla franchigia L’inizio di stagione dei Washington Wizards non è stato dei migliori. La franchigia capitolina avrebbe dovuto, secondo le previsioni, lottare per i Playoff, ma attualmente si trova nelle zone basse della classifica ad Est, con un tabellino che segna 5 vittorie e 11 sconfitte. Senza contare la ...

NBA - Luke Walton ha la fiducia di Magic Johnson : 'Non lo licenzieremo' : Dopo le parole dei giorni scorsi a seguito del loro incontro trapelato sui media, finalmente Magic Johnson ha deciso di parlare. L'argomento in casa Los Angeles Lakers è sempre lo stesso, la stabilità ...

NBA - Luke Walton già sotto pressione : Magic Johnson chiede vittorie immediate : Il, sottile, supporto di LeBron James Un messaggio che sembra aver mandato anche LeBron James su Twitter, il suo social network preferito quando si tratta di lanciare messaggi al resto del mondo, ...