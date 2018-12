Il rigore contro la Juventus che fa sorridere Allegri poi la Juve na ha uno simile

Il rigore contro la Juventus che fa sorridere Allegri : Il fallo di mano di Emre Can L’arbitro Valeri rischia di passare alla storia. Durante Juventus-Sampdoria, sul’1-0 per i bianconeri con gol di Cristiano Ronaldo, grazie all’ausilio del Var fischia un rigore contro i bianconeri. rigore che i più non avevano visto ma, riguardando le immagini, è evidente il tocco di braccio di Emre Can. Un tocco che non si capisce bene se sia volontario o involontario. L’arbitro Valeri va a ...

La Juventus fa suo il derby - contro il Torino decide CR7 su rigore : Torino - Un Torino rognoso e sfortunato non riesce a bloccare la Juventus, alla 15a vittoria in questo campionato, la ottava negli ultimi 9 derby. Come nei sogni , in questo caso, dei tifosi ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore e poi scontro con Ichazo [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Higuain toglie il pallone e Kessié e sbaglia il rigore contro la sua Juventus : Minuto 39' di Milan-Juventus : Benatia tocca di mano un pallone intercettato da Gonzalo Higuain con Mazzoleni che invece di fischiare il rigore, comanda un fallo contro all'attaccante argentino. ...

Pezzella : 'rigore con la Roma? Se me lo fischiassero contro mi arrabbierei un po'' : ROMA - ' Conosco Giovanni Simeone da tanto, siamo molto vicini. La sua crisi del gol? Ogni giorno siamo nello spogliatoio e parliamo di questo. Io soprattutto gli ho detto di stare tranquillo, di ...

Juventus ed il doppio ‘aiutino’ di rigore : bufera dopo la gara contro l’Empoli [FOTO] : La Juventus è scesa in campo per la gara della 10^ giornata del campionato di Serie A, i bianconeri hanno conquistato tre punti sul campo dell’Empoli grazie ad un super Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, brividi per la squadra di Allegri che era passato in svantaggio dopo il gran gol di Caputo. Ma non sono mancate le clamorose polemiche per due chiari episodi che hanno condizionato la partita. Il primo è stato il mancato ...

rigore Empoli-Juve - proteste dei padroni di casa per un mancato penalty contro i bianconeri : Rigore Empoli-Juve – Si sta giocando un importante match valido per il campionato di Serie A, in campo Empoli e Juventus in una partita scoppiettante nei primi 45 minuti. Clamoroso risultato all’intervallo, padroni di casa in vantaggio con il gol di Caputo. E neglio ultimi minuti proteste per un Rigore non fischiato alla squadra di Andreazzoli per un fallo di mano da parte di Bonucci. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...