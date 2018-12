Dieci mesi intensi da parlamentare 

rovigooggi

: Antonietta Giacometti - Camera dei Deputati ed i suoi primi mesi da #onorevole, ecco il lavoro svolto per il Paese… - RovigoOggi : Antonietta Giacometti - Camera dei Deputati ed i suoi primi mesi da #onorevole, ecco il lavoro svolto per il Paese… - giorgiop27 : La cosa più memorabile di quest'anno per me è stata...una persona ritrovata dopo vent'anni e ripresa dopo dieci mes… - Erica91638389 : @mengonimarco @SonyMusicItaly Eh Eh Marco dicevi 4 mesi si si fra dieci giorni anche -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Non vivo di politica ma non mi dispiacerebbe fare un secondo mandato. Nel caso in cui la mia attività politica terminasse tornerei a fare l'imprenditrice'. Ugo Mariano Brasioli