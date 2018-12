Damante manda una probabile ' punzecchiatura' a la De Lellis sui social | ' Sposalo'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) La celebre ex coppia formata da Andreae Giulia De, conosciutasi nell'ambito del programma televisivo Uomini e Donne di Canale 5, sembra utilizzare iper inviarsi frecciatine. I due sono separati ormai da tempo e ognuno sta proseguendo la propria vita in autonomia. Giulia, che ha smentito inoltre la possibilità di partecipare al reality L'isola dei famosi, ha intrecciato una nuova storia con Irama, col quale spesso si scambia dolcezze in pubblico e sui, mentre Andrea prosegue la propria carriera da dj, e recentemente è anche apparso nel noto programma Riccanza, nel quale ricorda con affetto la propria infanzia in compagnia del cugino Angelo.La presunta frecciatina su Instagram Il nuovo compagno di Giulia De, Irama, ha recentemente pubblicato un nuovo album nel quale è contenuto un brano intitolato Sposami. Proprio questa canzone è stata condivisa ...