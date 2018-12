Android 9 0 Pie Beta disponibile per Huawei P10 | P10 Plus | Mate 9 | Honor 9 e altri

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie : lista e date : L’aggiornamento ad Android 9 Pie è già disponibile per il Galaxy S9 e Samsung ha anche fornito una lista con i dispositivi che saranno aggiornati a Pie e la cronologia di aggiornamento. Con l’update alla [...] L'articolo Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie: lista e date è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy : tutte le date : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il 2019 sarà l’anno di Android Pie per numerosi smartphone prodotti da Samsung. Gli sviluppatori in forze presso la casa coreana stanno finalmente finendo di mettere le mani sull’atteso Aggiornamento del sistema operativo Google, dotandolo della nuova interfaccia One Ui e adattandolo all’utilizzo su più di una ventina di dispositivi, dei quali la maggioranza in commercio anche da noi. Il processo ha ...

Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie: lo smartphone di fascia media è infatti comparso su Geekbench con a bordo l'ultima distribuzione del robottino.

Inaspettate le date di uscita per Android Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 in Turchia : Trapelano proprio oggi 28 dicembre alcune notizie molto interessanti per chi negli ultimi due anni ha deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8, o in alternativa un S8 Plus e un Note 8. Di recente in tanti si sono chiesti quando questi smartphone commercializzati avrebbero ricevuto l'aggiornamento Android Pie, contenente anche l'interfaccia One UI. A quanto pare da questo momento possiamo nutrire qualche certezza in più, se pensiamo al ...

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono Android 9 Pie : ecco tutte le novità : ... ma in pochi giorni la distribuzione dovrebbe essere velocemente espansa fino a raggiungere tutti gli OnePlus 5 e 5T attivi in tutto il mondo . Resta aggiornato sulle ultime offerte Scopri tutte le ...

Nell'ultima versione di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus manca il supporto all'Adoptable Storage: ecco cos'è questa comoda funzione e perché è un peccato che Samsung non l'abbia implementata.

ASUS ZenFone 5Z : aggiornamento ad Android Pie 9.0/ Disponibile il download per l'upgrade dell'Os : ASUS ZenFone 5Z: aggiornamento ad Android Pie 9.0. Disponibile il download per l'upgrade del sistema operativo a partire da oggi

L'aggiornamento per Nokia 5.1 Plus "pesa" circa 1,3 GB e, come detto, contiene anche le patch di sicurezza più recenti distribuite da Google

A Natale è partito l'aggiornamento ad Android 9 Pie per il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus per la felicità dei rispettivi possessori. L'analisi del firmware ha però portato alla luce la mancanza di [...] L'articolo Galaxy S9: Android Pie non consente di usare la microSD come storage

Prima del tempo Android 9 Pie su Asus ZenFone 5Z : link download manuale anche per gli italiani : Chi ha scelto l'Asus ZenFone 5Z come suo dispositivo, oggi 287 dicembre, ha un motivo in più per andarne fiero. Android 9 Pie abbinato all'ultima interfaccia ZenUi del produttore ha iniziato a fare capolino tra i dispositivi venduti a Taiwan:dunque anche la diffusione globale dello stesso importante pacchetto software non dovrebbe tardare. Android 9 Pie su Asus ZenFone 5Z giunge con la build 90.10.138.157_20181222 ed ha un peso abbatsanza ...

In ASUS si sono superati e ZenFone 5Z ha bruciato le tappe scavalcando le aspettative più rosee: la ZenUI basata su Android 9 Pie è in rilascio a Taiwan

Nelle ultime settimane del 2018 molti smartphone hanno ricevuto l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie e in queste ore all'elenco si è aggiunto anche il Nokia X5

Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione stabile della MIUI 10 basata su Android 9 Pie per i vari modelli della serie Xiaomi Mi 8

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia ma non libero da problemi : tastiera e notifiche sotto osservazione : Senz'altro è stato il più bel regalo sotto l'albero per molti: Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, insieme all'interfaccia One UI, ha cominciato a fare capolino in Italia nella tarda serata della vigilia del 24 dicembre per poi iniziare a diffondersi più copiosamente proprio durante la festività di ieri. Per questo motivo, già oggi 26 dicembre è possibile iniziare a tirare le somme del firmware tanto corposo e purtroppo, non possiamo ...