Tav | Chiamparino a Conte | ' Non si può vivere alla giornata'

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla noi : "E' intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Lo dice il presidente della ...

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla : Torino, 28 dic., askanews, - 'È intollerabile e inconcepibile che il governo non dica niente sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, non dico il commissario Basettoni, così ...

"Analisi costi benefici boccerà la Tav"/ Bloomberg smentito da Toninelli : Chiamparino - "basta manfrine" : Tav, Bloomberg: 'Analisi costi-benefici ha detto no', Toninelli smentisce: Fico parla di spreco di denaro, il ministro sull'ipotesi referendum

Tav - Chiamparino : “Ultima bandiera del M5s. Analisi costi benefici è una pantomima per giustificare decisioni politiche” : “Qui è tutta una questione politica: l’Analisi costi benefici serve solo ad avallare decisioni politiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino al Circolo dei Lettori di Torino. “L’Ilva doveva diventare un parco ed è rimasta un’acciaieria, la Tap doveva interrompersi, il Terzo Valico è stato dato il via libera. La Tav rischia di essere l’ultima bandiera in mano ai Cinque ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

Corteo No Tav a Torino - Appendino : "Da sempre contraria"/ Video - Chiamparino : "Manifestazione un po' scontata" - IlSussidiario.net : Corteo No Tav a Torino, Appendino: "Da sempre contraria". Video, Chiamparino: "Manifestazione un po' scontata". Ultime notizie

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Tav - Chiamparino : 'Se il governo si sfila siamo pronti a farla noi' : "Se malauguratamente il governo dovesse bloccare la Tav, noi siamo pronti a lavorare con le Regioni limitrofe per prenderne in carico la realizzazione". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Chiamparino : pronti a realizzare la Tav con le Regioni limitrofe : Roma, 13 nov., askanews, - 'Se malauguratamente il Governo dovesse bloccare la TAV, noi siamo pronti, oltre a chiedere al Consiglio Regionale una legge per attuare in tempi rapidissimi un referendum ...

Tav : Chiamparino - Di Maio fa propaganda : ANSA, - TORINO, 31 OTT - E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio ...

Chiamparino invoca il referendum : “Salveremo la Tav” : Solo, o quasi. Lo è il M5s sul Tav Torino-Lione quando, in Comune, approva con la forza dei numeri, ma circondato dal «no» di tutti i partiti - Lega convintamente compresa ma non Leu- e dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale (tranne la Fiom e da ieri pure la Cgil torinese) un ordine del giorno che affossa, sia pur solo politicamen...

Tav - Chiamparino : governo lasci ambiguità : 19.35 "Il governo esca dall'ambiguità e la smetta con questa pantomima insopportabile", ha detto il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino,intervenendo in Consiglio regionale sulla Tav. "Si abbia il coraggio di dire che non si vuole fare o, come mi auguro, che il tunnel di base si deve fare. Io dico sì senza se e senza ma,perché è quello che ci lega all'Europa", ha continuato. Il governatore propone un tavolo col governo e "se accetta ...

Tav - Chiamparino 'basta con pantomima' : ANSA, - TORINO, 30 OTT - Sulla Torino-Lione è ora di dire "basta all'ambiguità voluta di questo governo, condita da una pantomima insopportabile": e' un passaggio dell'intervento in Consiglio ...

Tav - Chiamparino : pronti a chiedere referendum : 'Se il Governo accetta il tavolo di confronto bene, se no chiederò a questo Consiglio di trovare le modalità per una consultazione popolare in Piemonte'. Lo ha affermato il presidente della Regione ...