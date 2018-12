Rogo in struttura per anziani | un ferito

Rogo struttura anziani - un ferito grave : 8.16 Un degente all'Istituto Palazzolo a Milano è rimasto gravemente ferito nell' incendio divampato nell'edificio, che ospita una struttura medica per anziani lungodegenti. Il reparto è stato interamente evacuato. 18 le persone coinvolte e trasportate in ospedale, una in codice rosso, una in codice giallo e 15 in codice verde. L'anziano più grave è ricoverato all'ospedale Niguarda.