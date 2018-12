Portogallo | l’ex Samp Fernandes eletto giocatore dell’anno

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un passato da promessa in Serie A con le maglie di Novara, Udinese edoria, e un presente da stella in patria con lo Sporting Lisbona. Bruno, vecchia conoscenza del nostro calcio, è statodell’anno indal quotidiano A Bola. Il centrocampista si è consacrato con la maglia dello Sporting, conquistandosi la Nazionale, e ha attirato l’interesse di alcuni club europei. Ma, almeno per ora, ha dichiarato di non volersi muovere dalla capitale lusitana: “Sono nello Sporting e finché non riuscirò a conquistare tutto ciò che devo ancora conquistare per me e per la squadra, questo è il mio posto. Voglio guadagnarmi sempre di più il mio spazio e diventare maggiormente protagonista. Migliorare e avere numeri migliori che ad oggi contano molto. Il mio obiettivo ad inizio stagione era migliorare quanto fatto nella precedente, e per la ...