Lara Zorzetto | l’accusa di Deianira | a Temptation Island tutto preparato? Ecco l’audio

Deianira Marzano contro Lara Zorzetto : "Ti sei venduta - hai costruito una carriera sul tradimento subito" : Nuovo capitolo della guerra social tra Deianira Marzano e Lara Zorzetto. L'ennesimo scontro si è consumato su Instagram, dove l’opinionista del salotto di Barbara d’Urso ha dedicato un lungo post alla giovane donna che ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island in coppia (poi scoppiata) con Michael De Giorgio. In particolare la Marzano ha spiegato perché, secondo lei, Lara non si è mai difesa pubblicamente dai suoi tanti ...

DEIANIRA MARZANO VS Lara ZORZETTO/ 'Sei il classico esempio di chi si vende per una facciata e poi...' : Nuove accuse di DEIANIRA MARZANO contro LARA Rosie ZORZETTO: il lungo post su Instagram mette nuovi dubbi sul suo comportamento.

Lara Zorzetto - pubblicati suoi messaggi privati : l’avvertimento di Deianira : Lara Zorzetto ancora al centro della polemica: Deianira pubblica un suo messaggio privato Lara Zorzetto è di nuovo finita al centro della polemica. A scagliarsi contro di lei, ancora una volta, l’influencer Deianira. Quest’ultima, dopo aver pubblicato un messaggio privato scritto in chat dalla Zorzetto ad una fan, ha preso di nuovo la parola per attaccare […] L'articolo Lara Zorzetto, pubblicati suoi messaggi privati: ...

Temptation Island : Lara Zorzetto ha un nuovo amore : Lara Zorzetto ha un nuovo amore. L’ex protagonista di Temptation Island, a sei mesi dalla rottura con Michael De Giorgio, ha ritrovato il sorriso fra le braccia di un altro uomo. La coppia, come è noto, aveva deciso di prendere parte al reality, perché Lara si fidava poco di Michael ed era convinta che i suoi sentimenti per lei non fossero poi così forti. Nel corso di Temptation Island, il ragazzo non solo aveva tradito Lara, ma aveva ...

Temptation Island : nuovi amori per Alessio Bruno e Lara Zorzetto : Cosa accomuna Alessio Bruno e Lara Zorzetto oltre la partecipazione a Temptation Island? Quello di aver trovato un nuovo travolgente amore dopo l'esperienza all'interno del docureality di Canale 5. prosegui la letturaTemptation Island: nuovi amori per Alessio Bruno e Lara Zorzetto pubblicato su Gossipblog.it 19 dicembre 2018 11:45.

Temptation Island : l’ex concorrente di Lara Zorzetto crolla dopo gli insulti : “Caduto in depressione”. Leggi le sue parole : ‘Temptation Island’ e la (turbolenta) fine della relazione con Lara Zorzietto, poi l’ “assedio” social e i tanti, troppi insulti. Michael De Giorgio, ex concorrente del reality di Canale 5, racconta di essere crollato... L'articolo Temptation Island: l’ex concorrente di Lara Zorzetto crolla dopo gli insulti: “Caduto in depressione”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Lara Zorzetto dimentica Michael : spunta la foto insieme ad nuovo ragazzo : Lara Zorzetto dimentica definitivamente Michael De Giorgio Nelle ultime ore il mondo del web è tornato a parlare di una delle coppie più discusse dell’estate: Michael De Giorgio e Lara Zorzetto. I due li abbiamo conosciuti grazie all’ultima edizione, versione nip, di Temptation Island. Come tutti ben ricorderemo, il ragazzo non si comportò proprio bene […] L'articolo Lara Zorzetto dimentica Michael: spunta la foto insieme ad ...

Temptation Island : Deianira - contattata dall’ex di Lara Zorzetto - dimostra che Lara aveva organizzato tutto nel reaility! : Lara Zorzetto aveva organizzato premeditatamente tutto il suo show visto (e da molti apprezzato) a Temptation Island? Secondo quanto dichiarato da Deianira Marzano sì, dato che sostiene di essere stata contattata dall’ex fidanzato della Zorzetto,... L'articolo Temptation Island: Deianira, contattata dall’ex di Lara Zorzetto,dimostra che Lara aveva organizzato tutto nel reaility! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Lara Zorzetto nella bufera - Deianira sa la verità? “Mi ha contattata Michael” : Lara Zorzetto di Temptation Island, pesanti accuse: Deianira Marzano annuncia di conoscere la verità Forti accuse quelle che oggi da Deianira Marzano a Lara Zorzetto di Temptation Island. L’influencer, dopo aver creato confusione al Grande Fratello Vip con l’indiscrezione sul fidanzato di Giulia Provvedi, ora decide di dare una mano a Michael De Giorgio. Scendendo […] L'articolo Lara Zorzetto nella bufera, Deianira sa la ...

Lara Zorzetto - nuovo fidanzato? Foto con ragazzo tatuato fa scoppiare il gossip : Chi è il fidanzato di Lara Zorzetto: esiste davvero? Gli ultimi gossip Lara Zorzetto si è fidanzata dopo Temptation Island? Domanda d’obbligo dopo la sua ultima Foto pubblicata su Instagram con un ragazzo tatuato e dopo un commento alquanto enigmatico (che potrebbe dire tanto) scritto dalla stessa Lara sotto a quello scatto. C’è stata una […] L'articolo Lara Zorzetto, nuovo fidanzato? Foto con ragazzo tatuato fa scoppiare il ...

Lara Zorzetto replica agli attacchi sui social : le parole dell’ex protagonista di Temptation Island : Lara Zorzetto risponde con ironia alle critiche: l’odio degli haters scivola addosso all’ex protagonista di Temptation Island Lara Zorzetto, sopratutto a seguito della sua partecipazione a Temptation Island, è oggi molto seguita su Instagram. Vantare un grosso seguito sui social, però, vuol dire anche spesso fare i conti – purtroppo – con degli utenti che […] L'articolo Lara Zorzetto replica agli attacchi sui ...

Lara Zorzetto rompe il silenzio : la replica alla critiche ricevute dopo Temptation Island : Temptation Island, fidanzate contro Lara: dopo il silenzio il messaggio di risposta della Zorzetto L’amicizia nata tra le ragazze di Temptation Island e Lara Zorzetto, come molti sapranno, non ha avuto proprio il lieto fine che ci aspettavamo. dopo diverse incomprensioni, sfociate in liti in discussioni sui social, alcune fidanzate di questa edizione di Temptation […] L'articolo Lara Zorzetto rompe il silenzio: la replica alla ...

Temptation Island - ragazze ancora contro Lara Zorzetto : l’ultima frecciatina : Temptation Island, l’ultimo affondo a Lara Zorzetto da parte della ragazze: ecco cosa è successo Martina Sebastiani, Valentina De Biasi e Raffaela Giudice di perdonare Lara Zorzetto pare proprio non ne vogliano sapere. I dissidi nati a seguito della partecipazione a Temptation Island, ormai noti al pubblico attivo sui social, hanno fortemente compromesso il loro […] L'articolo Temptation Island, ragazze ancora contro Lara Zorzetto: ...