Trionfo per la prima parte delle rassegne teatrali al Civico di Alghero

Nuova Renault Mégane R.S.Trophy : Trionfo di performance e sportività : Il nuovo modello inaugura un’inedita versione del motore 1.8l turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all’utilizzo di...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid schianta 4-1 l’Al-Ain e centra il terzo Trionfo consecutivo : Si conclude con un ennesimo trionfo il 2018 del Real Madrid. Le Merengues, infatti, si aggiudicano anche il Mondiale per Club vincendo con il punteggio di 4-1 la finale contro l’Al-Ain che si è disputata allo stadio Sheikh Zyed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La partita, sostanzialmente, non c’è mai stata. Gli spagnoli, infatti, sono andati in vantaggio in avvio di incontro e, con il passare dei minuti hanno letteralmente ...

Perathoner - primo Trionfo in carriera : A 32 anni Emanuel Perathoner conquista il primo trionfo in carriera in Coppa del mondo vincendo la seconda gara consecutiva di snowboardcross disputata a Cervinia. Era stato il migliore degli italiani nelle qualificazioni del giovedì centrando il nono tempo, poi in gara, venerdì, ...

Snowboardcross – Emanuel Perathoner fantastico a Cervinia : è il primo Trionfo in carriera : Capolavoro di Emanuel Perathoner: a Cervina sorpassa tutti e conquista il primo trionfo in carriera nello Snowboardcross Si era capito sin dal mattino che Emanuel Perathoner potesse avere in serbo una magia. E alla fine l’ha tirata fuori. A 32 anni l’azzurro conquista il primo trionfo in carriera in Coppa del mondo vincendo la seconda gara consecutiva di Snowboardcross disputata a Cervinia. Era stato il migliore degli italiani ...

LIVE Tours-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-3 - Trionfo dei Block Devils! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...

Si scrive Europa League - si legge Coppa Italia : il Napoli sfida Sarri per il Trionfo finale : "Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite, nn c'è rammarico. È mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League , con la consapevolezza di ...

Monza Rally Show : per Valentino Rossi è il settimo Trionfo : Al volante della Ford Fiesta Wrc Plus ha vinto tutte le nove speciali e ha rifilato oltre un minuto a Teemu Suninen , il finlandese che ha corso il Mondiale Wrc con il team M-Sport. Terzo gradino del ...

Sci : Trionfo della Shiffrin nel superG di St. Moritz - cade la Brignone : ST. Moritz, SVIZZERA, - Mikaela Shiffrin vede a un passo un'altra vittoria in Coppa del Mondo. L'americanaha trionfato nel super-G di St.Moritz : 1'11'30 il tempo che le ha consentito di precedere Lara Gut , +0'28, e Tina Weirather , +0'42,. Elena Curtoni , 11esima, è sta la migliore ...