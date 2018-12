Milan | Gattuso è giunto ormai al capolinea | la vittoria con la Spal non basterà | ecco la

Crisi Milan - flop anche a Frosinone : Gattuso rischia con la Spal : La Gazzetta dello Sport scrive che contro la Spal non basterà vincere, bisognerà anche convincere. I 3 punti ritrovati potrebbero non salvare il mister, se non accompagnati da una buona prestazione ...

Milan - tre candidati per il dopo-Gattuso : la società riflette : News Milan, dopo-Gattuso: Wenger, Donadoni e Guidolin La Gazzetta dello Sport scrive che la società è già al lavoro per l'eventuale sostituzione di Gattuso . Ovviamente non è facile trovare un ...

Milan : tre nomi se salta la panchina di Gattuso - ma chi decide? E il club tace... : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in questi giorni si è fatto strada anche il nome di Guidolin. CHI decide? - La domanda di fondo è però un'altra: chi decide? Donadoni sarebbe legato a Maldini,...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - flop a Frosinone : fiducia a tempo - ma la Spal sarà decisiva : Gennato GATTUSO ESONERATO? Il tecnico del Milan si gioca la panchina contro il Frosinone: individuate le alternative in caso di flop.

Milan - pesantissimo attacco di Salvini : critiche durissime del ministro dell’Interno all’indirizzo di Gattuso : Nel commentare il pareggio del Milan ottenuto sul campo del Frosinone, Salvini non ha risparmiato pesanti critiche a Gattuso “Una squadra così senz’anima, senza idee, senza un costrutto non me la ricordo negli ultimi anni e sì che ho iniziato a tifare Milan quando era in serie B“. Fabrizio Corradetti/LaPresse In una diretta su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini non nasconde la sua delusione di tifoso ...

Gattuso dopo Frosinone-Milan : 'Manca tranquillità. Io il primo responsabile'. Con la Spal si gioca la panchina : ... "Crisi? Penso che dobbiamo partire dal fatto che è inaccettabile giocare un primo tempo come quello fatto da noi a Frosinone " le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport- abbiamo perso tutte le ...

Milan - dirigenza furiosa con Gattuso : le ultime novità sulla panchina rossonera : Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con il match tra Frosinone e Milan, 0-0 il risultato finale. E’ una situazione difficilissima in casa rossonera, altra partita da dimenticare per gli uomini di Gennaro Gattuso che stanno attraversando uno dei peggiori momenti. Anche contro il Frosinone la prestazione non è stata all’altezza e contro una squadra nettamente inferiore dal punto di ...

Milan - Gattuso ci mette la faccia : “Sono il capitano della barca e mi prendo le responsabilità” : Al termine della gara dello “Stirpe”, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita. Con la Fiorentina abbiamo giocato meglio, oggi abbiamo regalato un tempo al Frosinone. Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla. Per arrivare in Champions non si possono fare queste prestazioni“. Sul gol che manca da quattro partite: “Per ...

Milan - Gattuso : "Sono il capitano della barca e mi prendo tutte le responsabilità" : "Sono il capitano di questa barca e mi assumo tutte le responsabilità", così Rino Gattuso ci ha messo la faccia dopo il pareggio del suo Milan contro il Frosinone. È un periodo difficile per i ...