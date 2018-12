Melissa Satta | è crisi con Kevin Prince Boateng? Lei passa il Natale con amici

Satta e Boateng separati a Natale. E Melissa lo taglia fuori con una foto : "Questa la mia famiglia" : L'aria di crisi fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng continua a tenerli divisi. Non bastavano tutte quelle voci, ora i due hanno passato anche le feste di Natale separati. Melissa con la sua ...

Il figlio di Melissa Satta con Babbo Natale - il commento di Boateng che distende gli animi [FOTO] : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono in crisi? Il commento del calciatore sotto il post della moglie cambia le carte in tavola Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero in crisi di coppia. L’ex Velina e il calciatore del Sassuolo non si vedono più da tempo insieme, ma la sarda ha dissipato ogni dubbio su un definitivo addio con il ghanese, dichiarando: “finché avrò la fede al dito sarò sposata”. Sotto uno degli ...

Melissa Satta rinnega il suo ex Daniele Interrante che dichiara : “Melissa dovrebbe solo ringraziarmi - ingrata” : Un tempo erano una coppia Melissa Satta e Daniele Interrante, oggi a distanza di anni si scontrano, ma inizia lei Nel corso della sua ospitata nella trasmissione La Repubblica delle Donne, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva parlato della sua storia d’amore con Daniele Interrante, ex di Guendalina Canessa e tronista. “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni – aveva spiegato -. Anch’io ...

Melissa Satta scatena il gossip : crisi con Boateng e battibecco con Interrante : I giornali di gossip hanno ripreso ad occuparsi di Melissa Satta dopo qualche anno: sono due i motivi che hanno riportato la showgirl in copertina, ed entrambi riguardano la sua sfera sentimentale. Da un po' di settimane a questa parte, per esempio, si vocifera con sempre maggiore insistenza che la sarda starebbe vivendo una profonda crisi matrimoniale: il rapporto con Kevin Prince Boateng, infatti, pare essersi irrimediabilmente incrinato. ...

