Dopo De Santis | ancora un assalto fascista ai tifosi del Napoli

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Come a Tor di Quinto I pullman deiinermi delche avanzano in territorio nemico, il dispositivo di ordine pubblico che non ha funzionato, l’di ultrà fascisti. La storia si è ripetuta, ieri sera a San Siro come quattro anni e mezzo fa a Tor di Quinto per Ciro Esposito. Ma stavolta non è stata una farsa, come nel citatissimo aforisma di Marx, ma una tragedia di segno contrario che, per chi ci crede, può avere il segno della nemesi. A restare ferito a morte, infatti, non è stato un napoletano ma il capo di una delle sigle più famose della fascisteria ultras, i Blood and Honour di Varese.Scappaval’ai pullmini deiazzurri con famiglie al seguito, concluso con quattro accoltellamenti. Voleva sfuggire alla polizia, è stato travolto da un Suv ed è morto la mattinain ospedale. Probabilmente il conducente del veicolo neanche ...