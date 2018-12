Blastingnews

: Chiofalo stupito dall'affetto dei fan: la sua ex respinge le accuse di indifferenza - granato_serena : Chiofalo stupito dall'affetto dei fan: la sua ex respinge le accuse di indifferenza - franbellino : Francesco Chiofalo stupito: il messaggio dopo l’annuncio del tumore al cervello - Gossip e Tv - SmorfiaDigitale : Francesco Chiofalo stupito: il messaggio dopo l annuncio del tumore al cervello -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Francesco, ex concorrente di Temptation Island, in queste ultime ore è intervenuto su Instagram per ringraziare pubblicamente i numerosi fan che in questi giorni gli hanno inviato messaggi di speranza e solidarietà dopo aver appreso del tumore al cervello che ha colpito il personal trainer, il quale dopo le festività natalizie dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.Selvaggia Roma, l'ex fidanzata di, è stata invece duramente accusata di insensibilità eper non aver manifestato prontamentee vicinanza a Francesco, dopo che questi aveva annunciato di essere gravemente malato. La donna, che ha trascorso un Natale all'insegna della felicità per aver ricevuto in dono l'anello di fidanzamento'attuale compagno, ha replicato alle critiche, rispedendo al mittente gli attacchi del popolo del web....