Carige crolla -18 | 7% dopo stop ad aumento | analisti ragionano su piano B

Carige crolla dopo stop ad aumento - analisti ragionano su piano B : Segnava un calo teorico del 18,75%, poi è entrata in negoziazione perdendo quasi il 19%. L'assemblea straordinaria del 22 dicembre non ha approvato l'autorizzazione all'aumento di capitale da 400 milioni, parte del piano di rafforzamento patrimoniale della banca...