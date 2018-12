Calcio | l’Inter giocherà due partite a porte chiuse | la sanzione dopo i buu razzisti Due

Gol Serie A Calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...

Calciopoli - Giletti contro l’Inter : “dovrebbe rinunciare allo scudetto 2005-2006” : “Lo scudetto 2005-2006 resta all’Inter”, lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della Juventus “Le sentenze si rispettano sempre ma la morale non va mai in prescrizione: l’Inter pertanto avrebbe fatto gesto migliore a rinunciare allo scudetto“. Massimo Giletti, tifoso doc della Juve, rispetta la decisione della Cassazione che ha messo una pietra tombale sul titolo di Campione ...

Calcio : Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter : Le voci erano ormai arrivate da settimane, oggi però è il giorno dell’ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter. Dopo i tanti trionfi in casa Juventus, il 61enne nativo di Varese si trasferisce nella grande rivale: tra i nerazzurri. Queste le parole: “Da oggi farò parte della grande Inter, per me è un grande orgoglio. Ricoprirò il ruolo di amministratore delegato per l’area sport, una ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : l’Inter all’assalto del PSV Eindhoven per sperare negli ottavi : Domani, martedì 11 dicembre, l’Inter conoscerà il proprio futuro nella Champions League 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Luciano Spalletti aveva disputato una competizione pressoché perfetta fino all’ultima giornata: la sconfitta per 1-0 in casa del Tottenham ha però rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi di finale. Nella sesta partita della fase a gironi i nerazzurri dovranno vedersela con gli olandesi ...

Calcio - continua il dominio della Juventus sulla Serie A : abbattuta anche l’Inter : Inarrestabile Juve. I bianconeri mettono a segno la quattordicesima vittoria in questa stagione su 15 partite (un solo pareggio contro il Genoa e neanche una sconfitta!) contro l’Inter nel tradizionale Derby d’Italia. Decide il match un colpo di testa di Mandzukic arrivato al 21° minuto del secondo tempo su cross dell’ottimo Joao Cancelo, premiato come MVP della partita insieme a un Chiellini efficacissimo come sempre al centro della difesa. ...

Il Calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento Calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...

Zanetti a cuore aperto – Dall’addio al Calcio giocato agli obiettivi da vicepresidente dell’Inter : Javier Zanetti si racconta a Verissimo a pochi giorni dall’uscita del suo terzo libro “Vincere, ma non solo” “Il ruolo da vicepresidente dell’Inter? È un’altra vita, diversa dal campo. Volevo conoscere un nuovo aspetto del calcio e avere una visione più ampia. Mi piace molto questa cosa, mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente. Non ho mai sentito il ...

Calciomercato - Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big : “Modric all’Inter - Ibra-Milan Probabile. Cavani tornerà a Napoli” : Tra poco più di un mese apre i battenti la sessione invernale della fiera dei sogni, il Calciomercato Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Udinese e Atalanta, grande scopritore di talenti ha anticipato in esclusiva a Sportnews.eu. le mosse delle big. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Marino anticipa le mosse delle big Napoli e Inter, […] L'articolo Calciomercato, Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big: “Modric all’Inter, ...