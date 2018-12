Bordoni FI | Roma | bilancio Raggi 2018 è disastroso

Bordoni : protesta pullman acuisce difficoltà in cui versa Roma : Roma – “La protesta dei pullman che oggi hanno paralizzato il centro della Capitale viene a completare il quadro drammatico in cui versa Roma. Dopo le stazioni metro chiuse e riaperte a singhiozzo, i noleggi con conducente in manifestazione davanti il senato, lo sciopero bianco dei taxi a Termini ora anche i pullman turistici. Un vero incubo in cui e’ piombata la citta’ e che a nostro avviso difficilmente ...

Bordoni : unica via per salvare Roma sono sicurezza e decoro : Roma – “sono due le ricette che possono salvare Roma dal suo evidente declino: la sicurezza e il decoro. E se non si e’ in grado di poterlo garantire allora e’ meglio passare la mano. sicurezza poiche’ il caso della povera Desiree e’ solo l’ultimo di una lunga serie e se non si potenziano le forze dell’ordine sul territorio non si puo’ garantire la sicurezza e impedire che esistano zone ...

Bordoni : Villa Borghese offre immagine di Roma che non vogliamo vedere : Roma – “Villa Borghese, il cuore verde di Roma, un posto adorato dai Romani e meta di migliaia di turisti, e’ oggi ridotto ad una pattumiera a cielo aperto. Carta, plastica, rifiuti organici di ogni genere sparpagliati ovunque per offrire un’immagine di Roma che non vorremmo mai vedere”. “Ho constatato di persona questo stato di cose a dir poco imbarazzante e presentero’ un’interrogazione oggi ...