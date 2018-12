Autonomia Veneto | Zaia l’aspettava per Natale ma dovrà attendere ancora E sale la

Sì all'Autonomia di Lombardia e Veneto - l'Italia spezzata tra scuola e ospedali : «Noi in Veneto diciamo padroni a casa nostra. Se ti va bene così bon, se no casa!. Urlava così, il governatore del Veneto Luca Zaia, lo scorso primo luglio a Pontida. Per...

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'Autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna (4) : (AdnKronos) - Ringraziando il Presidente Roberto Ciambetti, tutti i gruppi e i consiglieri della maggioranza, ma anche quelli dell’opposizione, definita “sempre propositiva”, Zaia ha posto l’accento sulla “straordinaria produttività” del Consiglio Regionale e sulla concretezza del lavoro di tutti gl

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'Autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna (3) : (AdnKronos) - Ottimismo e convinzione, da parte del Governatore del Veneto, anche sulla partita delle opere pubbliche: “La Superstrada Pedemontana – ha detto – è già realizzata per il 56% e, quando sarà terminata, cambierà l’intero modo di pensare la mobilità del Veneto, con un impatto positivo su u

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'Autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna (2) : (AdnKronos) - “Il 2018 – ha aggiunto Zaia – si è concluso con la tragedia dei danni del maltempo, che abbiamo già quantificato in un miliardo 769 milioni di euro, ma l’anno che sta per arrivare dovrà essere quello della rinascita della nostra montagna. In questa partita il Governo c’è, e i finanziam

Veneto : Zaia - il 2019 anno dell'Autonomia - Olimpiadi e rinascita montagna : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Il 2019 sarà l’anno dell’Autonomia, delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, del grande lavoro per la rinascita della montagna travolta dal tornado di fine ottobre, del rilancio della candidatura delle Colline del Prosecco a Patrimonio Universale dell’Unesco, de

Autonomia : Confartigianato Veneto - noi ci crediamo tanto : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - "Federalismo? Noi ci crediamo tanto. Noi ci crediamo davvero. Sin dal giorno dopo del referendum. Abbiamo infatti partecipato in modo attivo alle consultazioni indette dal governatore Zaia con proposte (come la richiesta di introdurre tra le materie la giustizia di pro

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori (2) : (AdnKronos) - "L’Autonomia prima di essere parte qualificante dell’accordo di governo - continua Ciambetti - è stata una conquista sancita dal percorso referendario secondo quanto disposto dall’articolo 116 della Costituzione. Il ministro Salvini sta operando nel pieno rispetto di questo percorso co

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “Matteo Salvini è una figura autorevole e qualificata del governo e quando parla pesa le parole: se dice che entro l’anno verrà avviato un percorso virtuoso per tutta c’è da credergli. E c’è da credergli a maggior ragione se dice che è questione di ore per l’arrivo nel

Autonomia : Cd Veneto - se M5S la blocca si apra subito crisi di governo : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Se gli M5S bloccano l’Autonomia chiesta con il Referendum lo scorso 21 ottobre 2017 da 2.317.923 persone, si apra subito una crisi di governo”. Sono le parole di Stefano Casali, Consigliere regionale di Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà. “A distanza di più di

Autonomia : Zaia - per il Veneto arriverà entro fine anno : Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "arriverà entro fine anno". Se ne è detto certo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito al percorso per arrivare all'Autonomia della Regione. "Abbiamo rassicurazioni: il progetto del Veneto

Autonomia : in Veneto riunita Conferenza permanente Autonomie locali (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell’incontro è stato descritto il percorso istituzionale fin qui seguito dalla Regione nel corso delle trattative con il nuovo Governo, riprese il 12 giugno 2018 dopo la sottoscrizione dell’Accordo preliminare del 28 febbraio scorso, e sono stati illustrati i principali cont

Autonomia : in Veneto riunita Conferenza permanente Autonomie locali : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Si è tenuta questa mattina a Palazzo Balbi una seduta della Conferenza permanente Regione Autonomie locali sul tema dell’Autonomia del Veneto con la partecipazione del Presidente Luca Zaia. La Conferenza, istituita con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1997 e con sede

Salvini e Di Maio concordano : 'Autonomia del Veneto a dicembre' : Si parte dal Veneto : entro dicembre il Consiglio dei ministri affronterà il dossier Autonomia per il Veneto, la prima Regione che è partita con la richiesta al Governo per averla. concordano sul ...

Autonomia Veneto - Salvini : presto i fatti : 13.42 Il vicepremier Salvini assicura che sull'Autonomia del Veneto "nelle prossime settimane si passerà dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di governo". "Di Maio ha confermato l'impegno di tutti.Il provvedimento inizierà il percorso,in accordo per ora con i governatori di Emilia Romagna,Lombardia,Veneto e presto con tante altre regioni che vorranno gestire meglio soldi e competenze", aggiunge.Il governatore del Veneto Zaia ...