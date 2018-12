Spaghetti con le cozze in bianco dell’isola di ischia

cosacucino.myblog

: @ArsenaleKappa Bastava mostrargli un selfie di Salvini con gli spaghetti al sugo ?? - EmeiMarkus : @ArsenaleKappa Bastava mostrargli un selfie di Salvini con gli spaghetti al sugo ?? - MaurizioFortini : RT @effetronky: Roma, Natale 1967, gruppo di famiglia in un interno Tomas Milian giovane leone del nostro Cinema e bandito nei western sp… - dada_loi : RT @giovannivernia: C’è chi ha visto Babbo Natale, io invece ho visto i mostri.Eppure ho mangiato solo i calzoni (con cipolle, e ricotta) l… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)con leIl mare d’, oltre ad essere incantevole, è un mare molto pescoso. Questo permette di preparare ottimi piatti a base di pesce che sono alla base della dieta ischitana. Oggi proponiamo un piatto veloce, leggero ma allo stesso tempo veramente invitante: glicon leIngredienti per quattro persone:– olio extravergine d’oliva; – 1 spicchio d’aglio; – 400 gr di; – 1.5 kg di; – prezzemolo tritato; – vino. Preparazione:In una padella molto larga, rosolate l’aglio in abbondante olio. Mettete le, in precedenza pulite, nella padella e lasciatele insaporire per qualche minuto; aggiungete un bicchiere di vinoe fatelo evaporare a fiamma alta in modo da far aprire tutte le. Mentre si cuociono gliin abbondante acqua, sgusciate lee porre nella stessa ...