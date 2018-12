Samsung lavora alla scansione 3D per gli smartphone Android 2019

Samsung effettua la prima videochiamata 5G in Corea - e lavora alle fotocamere ToF : Mentre Samsung effettuar in Corea del Sud la prima video chiamata in 5G, circolano nuove informazioni sulle fotocamere ToF e un curioso video su un clone di Galaxy S10 Plus. L'articolo Samsung effettua la prima videochiamata 5G in Corea, e lavora alle fotocamere ToF proviene da TuttoAndroid.

Sud Corea - Samsung si scusa coi 320 lavoratori che si sono ammalati di cancro : Trecentoventi persone si sono ammalate di cancro dopo essere state assunte da Samsung Electronics e aver lavorato nelle fabbriche di semiconduttori dell’azienda. Di queste 118 sono morte. Ora arrivano le scuse ufficiali da parte della società sudCoreana. “Ci scusiamo sinceramente – ha dichiarato venerdì il co-presidente Kim Ki-nam – con i lavoratori che hanno contratto malattie e con le loro famiglie. Non siamo riusciti a ...

Samsung lavora per risolvere un problema alla fotocamera di Galaxy Note 9 : La variante Qualcomm di Samsung Galaxy Note 9 soffre da mesi di un problema alla fotocamera, finalmente il fix è in arrivo. L'articolo Samsung lavora per risolvere un problema alla fotocamera di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lavora alla TV che si controlla con gli occhi e la mente : Altro che telecomando, in futuro basterà il pensiero per controllare la TV. O meglio, basteranno le onde cerebrali. Merito di una nuova tecnologia in corso di sviluppo al Center of Neuroprosthetics dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera, e dell’azienda sudcoreana Samsung, che fra le altre cose produce anche televisori. Si chiama Project Pontis e parte dall’esigenza di consentire la fruizione di ...

Tecnologia : Samsung lavora su smart tv gestibile con il pensiero : Samsung sta lavorando per rendere le proprie smart TV maggiormente accessibili a persone con disabilità fisiche, come la quadriplegia: la divisione svizzera del colosso sudcoreano ha avviato “Project Pontis” insieme al Politecnico di Losanna ed ha presentato il suo secondo prototipo di tv di questo tipo la scorsa settimana ad una conferenza di sviluppatori. Il progetto vuole rendere possibile cambiare canale, alzare o abbassare il ...

Samsung e Google stanno lavorando ad una versione speciale di Android per lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano : Diversi scoop sono stati rivelati attorno al Galaxy S10 e al terminale pieghevole Samsung. Non c’è dubbio che le notizie su questi due device siano molto interessanti perché sembra che anche Google abbia partecipato al progetto. Secondo il rapporto a firma leggi di più...