Salvini | mi piace Nutella Con questi attacchi governiamo 30 anni

Agli italiani la Manovra non piace : i sondaggi bastonano Salvini e Di Maio : La legge di bilancio 2019 spacca l'Italia: piace più al Sud che al Nord, ma comunque i giudizi negativi sovrastano di gran...

Di Maio risponde a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini - a me l'Italia piace tutta' : Che quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere un rapporto non facile era un dato scontato. Dopo un'iniziale luna di miele, non a caso non sono mancati gli screzi e le diversità vedute. Più di un'opinionista politico o esponente dell'opposizione dubita che l'attuale esecutivo possa restare in piedi per tutta la legislatura, ma per il momento c'è la sensazione che a far reggere il progetto gialloverde ci sia non solo il contratto, ...

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

Un referendum sulla Tav? L'idea di Salvini piace ai torinesi : 'Purché si decida' : Un referendum sulla tanto dibattuta Torino-Lione è la proposta che lunedì ha avanzato il ministro degli Interni Matteo Salvini: l'ipotesi sembra piacere ai torinesi che si dicono anche favorevoli a un ...

Lega - Matteo Salvini : 'Mai stati così forti - ma a me piace la democrazia' : "Se la Grecia sta come sta, se in Francia ci sono delle barricate per le strade, se l'economia in Germania dà segnali di rallentamento, è evidente che a Bruxelles c'è qualcosa che non funziona". C'è ...

Salvini svela in diretta le operazioni di polizia : 'Mi piace condividere' : "Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un'operazione di polizia sbaglia". Inizia così la, finta, diretta Facebook di Crozza nei panni del ministro degll'...

Salvini : mi spiace per fan ‘Baywatch’ ma Pamela Anderson non ci sarà : Roma – “Pamela Anderson: ‘Salvini non e’ la soluzione, le tendenze attuali in Italia mi ricordano gli anni ’30’. Ahime’, con dolore, da affezionato spettatore e fan di ‘Baywatch’, lei questo sabato a Roma non ci sara’. #primagliitaliani #dalleparoleaifatti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: mi spiace per fan ‘Baywatch’ ma Pamela Anderson non ci ...

Caos primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere

Cos’è la missione Sophia e perché non piace a Salvini : Una nave tedesca impegnata nella missione Sophia (foto: Michael Bahlo/picture alliance via Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a parlare di gestione dei flussi migratori, questa volta nel corso di un’audizione di fronte al comitato Schengen della Camera, e ha puntato il dito ancora una volta contro la missione Sophia, l’operazione dell’Unione europea in scadenza il 31 dicembre prossimo e che il vicepremier italiano ha ...

Nel golfo del Bengala c'è un'isola che piacerebbe tanto a Salvini e Di Maio : Rigidamente No Vax, vogliono difendere la loro identità e non gradiscono l'influenza corruttrice della globalizzazione. Per loro, l'apertura dei confini è foriera di immigrati: sgraditi e oltretutto portatori di pericolose malattie per le quali non hanno la benché minima intenzione di vaccinarsi, ol

Di Maio : "Inceneritori? Il tema non si poneSpiace che Salvini crei tensioni nel governo" : Il vicepremier pentastellato vuole chiudere in fretta la questione inceneritori che ha creato nuove tensioni nella maggioranza: "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, sono veramente dispiaciuto. Tra l'altro si fonda sul tema degli inceneritori che, non essendo nel contratto di governo, non si pone"

Salvini : Il reddito di cittadinanza così mi piace. Lo farei anche da solo al governo : "Il reddito di cittadinanza così mi convince, lo farei anche se fossi al governo da solo". Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde cosi' a Enrico Lucci che lo intervista per "Nemo" (la puntata andrà in onda stasera su Raidue). "L'emergenza per me in Italia è pagare meno tasse - spiega Salvini - All'inizio avevo mille dubbi, distribuire dei soldi a qualcuno a tempo indeterminato mi pareva un incentivo a ...

Salvini : 'Il reddito di cittadinanza così mi piace. Lo farei anche da solo al governo' : 'Il reddito di cittadinanza così mi convince, lo farei anche se fossi al governo da solo'. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde cosi' a Enrico Lucci che lo intervista per '...

Manovra - Di Maio : “Serve al Paese per ripartire - non cambiamo”. Salvini : “A Ue non piace? Tiriamo dritto” : “La Manovra non cambia, né nei saldi né nella previsione della crescita”. Ci tiene a ribadirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine del vertice di governo e del successivo Cdm. All’ordine del giorno la lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di Bilancio. “Abbiamo detto – ha proseguito Di Maio – che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 per cento ...