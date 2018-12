Nokia X5 si aggiorna ad Android 9 Pie in Cina

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e Huawei Nova 3 ricevono l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Anche Huawei Nova 3 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie insieme alla nuova interfaccia EMUI 9.0, mentre per Nokia 8 arriva la versione beta. L'articolo Nokia 8 e Huawei Nova 3 ricevono l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 riceve l’aggiornamento ad Android 9 Pie a partire dalla Cina : Al via in Cina l'aggiornamento di Nokia 7 a Android 9 Pie, con numerose novità legate anche al supporto dual 4G e ottimizzazioni alla batteria. L'articolo Nokia 7 riceve l’aggiornamento ad Android 9 Pie a partire dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

HMD Global potrebbe aver ritardato gli aggiornamenti per spingere le vendite di Nokia 8.1 : Per i Nokia 8 e 8 Sirocco HMD Global non ha mantenuto la promessa di rendere disponibile Android 9 Pie entro il mese di novembre L'articolo HMD Global potrebbe aver ritardato gli aggiornamenti per spingere le vendite di Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna con patch di sicurezza di novembre : Nokia 7 Plus sta ricevendo un corposo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di novembre 2018 e risolve dei piccoli bug di sistema. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna con patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Perché il 4G Kena Mobile non funziona su smartphone Nokia? Aggiornamento in arrivo : Il 4G Kena Mobile è una gradita sorpresa per tutti i clienti dell'operatore a partire da quest'autunno. La migliorata velocità di connessione alla rete dati sembrava destinata a rivoluzionare l'esperienza d'uso degli utenti ma purtroppo il servizio migliorativo, al momento, non è garantito ad uno specifico gruppo di utenti, più precisamente quelli in possesso di un device Nokia. Nokia e il 4G Kena Mobile sembrerebbero proprio non andare ...

Anche il Nokia 7.1 si aggiorna ad Android 9 Pie : All'elenco degli smartphone di HMD Global che possono vantare Android 9 Pie si è aggiunto nelle scorse ore pure il Nokia 7.1. Ecco tutti i dettagli L'articolo Anche il Nokia 7.1 si aggiorna ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

I Nokia 3 - 6.1 Plus - 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre : HMD Global ha dato il via al rilascio di alcuni piccoli update di sicurezza per diversi modelli della sua attuale gamma di smartphone Nokia L'articolo I Nokia 3, 6.1 Plus, 8 e 8 Sirocco ricevono l’aggiornamento di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1) - Honor Magic 2 - Huawei P20 Pro - Fairphone 2 - Nokia 5 - Nokia 6 e Nokia 8 : Oggi arriva una "pioggia" di Aggiornamenti che riguardano ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone 2, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

HMD Global conferma l’aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3 - 5 - 6 e 8 : Si allunga l'elenco degli smartphone Nokia per i quali HMD Global si prepara a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo HMD Global conferma l’aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3, 5, 6 e 8 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : HMD Global è uno dei produttori più attenti alla questione degli aggiornamenti e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di Android 9 Pie per il Nokia 6.1 Plus L'articolo Nokia 6.1 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre : Nokia 7 Plus riceve un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'update è in rollout e disponibile via OTA. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.