Forte scossa di terremoto in Sicilia | crolla a Pennisi la statua del Santo Protettore dai

Terremoto Catania : la scossa sui social - “troppo Forte. Siamo tutti per strada qui” : Tanta paura nella notte a causa della scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi a Viagrande, in provincia di Catania, sul versante dell’Etna: “È stato troppo forte. Siamo tutti per strada qui“, ha scritto su Twitter una ragazza. “Il letto e l’armadio che tremavano ed io fermo per la paura“, “Altra scossa di Terremoto, sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più“, “La ...