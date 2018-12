Fallout 76 | Bethesda banna i cheater e gli chiede di scrivere un tema

Avete giocato Fallout 76 quest'anno? Bethesda vi regala Fallout Classic Collection per PC : Come segnala Eurogamer.net, Bethesda ha annunciato che renderà disponibile Fallout Classic Collection su PC a tutti i giocatori che hanno effettuato l'accesso a Fallout 76 nel 2018."Chiunque abbia effettuato l'accesso alla versione completa di Fallout 76 nel 2018 riceverà una licenza per Fallout Classic Collection su PC", afferma il tweet, visibile qui sotto.Fallout Classic Collection contiene Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics. L'offerta ...

Fallout 76 : nell'ultima patch sono stati scoperti alcuni elementi non dichiarati da Bethesda : Al momento Fallout 76 non gode certo dell'apprezzamento dei fan, e stando a quanto successo di recente ci sono tutte le premesse per l'ennesimo polverone. Sembra infatti che con l'ultima patch, alcuni utenti stiano notando alcuni effetti "nascosti" non riportati da Bethesda nel patch note. Come riporta VG247, dopo la pubblicazione della patch 1.0.2.0 (che aumenta la capacità di immagazzinamento dei giocatori) molti utenti Reddit hanno ...

Fallout 76 : un bug nel sito assistenza di Bethesda rivela nomi - indirizzi e contatti dei clienti : Proprio quando pensate che Bethesda non possa fare di peggio, ecco che la compagnia rivela (per errore) i dati personali di alcuni clienti.Come riporta Eurogamer.net, la violazione della protezione dei dati è avvenuta la scorsa notte, poiché i clienti che hanno depositato i ticket di supporto con Bethesda hanno iniziato a ricevere anche ticket di supporto da altre persone - che includevano nomi utente, nomi, indirizzi e altri dettagli di ...

Bethesda corre ai ripari nel bag-gate di Fallout 76 : borse di tela per tutti coloro che hanno acquistato la Power Armor Edition : Da ormai alcuni giorni stiamo parlando del particolare bag-gate di Fallout 76, un caso che ha fatto discutere parecchio e che si è rivelato una tegola non da poco per l'immagine di una Bethesda che non solo si trova alle prese con un'accoglienza negativa per il proprio gioco ma che deve anche scendere a patti con il malumore evidente della community di appassionati.Nel caso in cui non abbiate seguito la vicenda un breve riassunto: coloro che ...

Cede Bethesda sulle borse di Fallout 76 : nuove spedizioni in regalo ai giocatori : Fallout 76 è forse uno dei titoli dal lancio più disastroso. Bethesda aveva già avvisato che durante i primi giorni di gioco gli utenti avrebbero sperimentato dei bug “spettacolari”, ma nessuno avrebbe mai immaginato che le polemiche sarebbero arrivate a questo punto. Il gioco è andato completamente down quando alcuni giocatori hanno lanciato in contemporanea tre bombe nucleari, mentre altri rimangono bloccati nell’armatura. Bug di ogni ...

Fallout 76 : Bethesda banna a vita dei giocatori per dei vergognosi attacchi omofobi : Fallout 76 in quanto titolo multiplayer invita le persone a collaborare tra di loro per sopravvivere e divertisti in un mondo post apocalittico, ma come spesso avviene, quando gruppi variegati di giocatori si incontrano in un mondo virtuale possono nascere iterazioni spiacevoli.Come riporta Eurogamer, questo è quello che è accaduto ad un ragazzo di Chicago, quando giocando a Fallout 76 due qualche settimana fa è ha incontrato un altro giocatore. ...

Bethesda : "in milioni stanno giocando a Fallout 76 - e ci giocano un sacco" : Fallout 76 come saprete non ha avuto il successo sperato. Alla luce dei problemi evidenti che il titolo presenta, non sorprende come critica e pubblico abbiano stroncato l'ultima produzione Bethesda. Stando all'opinione condivisa, il gioco da un punto di vista tecnico si presenta generalmente peggio di Fallout 4, mentre sul lato gameplay soffre di numerose carenze, riporta Gamingbolt.Bethesda in risposta ha recentemente pubblicato sul suo sito ...

Fallout 76 a tolleranza zero - Bethesda dà il via ai primi permaban : L'approdo di Fallout 76 è avvenuto ormai da due settimane abbondanti, e dopo la cascata di polemiche iniziali la situazione sembrerebbe essersi finalmente assestata. Dal canto suo Bethesda si è cosparsa il capo di cenere, mettendosi subito al lavoro su una patch che risolvessero in maniera adeguata le problematiche riscontrate dalla community nel corso delle diverse sessioni di gioco, tra bug che si presentavano a più riprese e instabilità del ...

Bethesda si scusa per Fallout 76 e fornisce dettagli su due aggiornamenti in arrivo : Fallout 76 ha delle novità per i suoi giocatori. Finalmente sono arrivate le scuse di Bethesda per il suo silenzio e ha colto l’occasione per annunciare i contenuti dei prossimi due aggiornamenti che verranno rilasciati a breve. Di recente infatti Bethesda ha pubblicato un post ufficiale con cui il team di sviluppo si è scusato per il silenzio degli ultimi giorni dopo le polemiche degli utenti. Quali sono le novità in arrivo? Fallout 76 ...

Bethesda delinea i prossimi due grandi aggiornamenti di Fallout 76 e si scusa per la mancanza di comunicazione : Bethesda ha delineato i prossimi due importanti aggiornamenti di Fallout 76 scusandosi per la mancanza di comunicazione con la community sempre più delusa.Come riporta Eurogamer.net, il prossimo aggiornamento è previsto per il 4 dicembre 2018 e porta con sé un aumento del limite delle scorte, miglioramenti delle prestazioni e stabilità e cambiamenti di bilanciamento, ha detto Bethesda.In un post sul subreddit Fallout 76, Bethesda ha detto che il ...

Bethesda sotto indagine a causa della politica di rimborso per Fallout 76 : Bethesda è stata pesantemente criticata sin dall'uscita di Fallout 76 a causa del numero di bug e problemi tecnici segnalati. Molti siti specializzati si rifiutano anche di esaminarlo a causa di quanto sia terribile giocare, quindi, comprensibilmente, i giocatori ne hanno avuto abbastanza e hanno cercato di chiedere il rimborso a Bethesda.In un post su Reddit, alcuni possessori PC che hanno acquistato il gioco hanno affermato di aver ricevuto un ...

La risposta di Bethesda ai problemi di Fallout 76 alimenta le critiche dei giocatori : Fallout 76 di Bethesda Game Studios ha subito una grande quantità di critiche e feedback negativi fin dal momento del suo lancio. Questo è dovuto principalmente ai numerosi bug, glitch e problemi di progettazione del gioco che minano l'intera esperienza. Anche se il gioco ha meno di due settimane e Bethesda ha delineato alcuni aggiornamenti futuri, i giocatori stanno aspettando comunicazioni o la direzione che prenderà l'azienda di fronte ai ...

Recensione Fallout 76 - l’inverno post apocalittico di Bethesda è arrivato : L'esordio sulla scena videoludica di Fallout 76 non è stato di certo baciato dalla dea bendata. Fin dal primo annuncio dell'ultimo capitolo della serie targata Bethesda si è assistito infatti a una sorta di sommossa popolare da parte della community di aficionados, che mal vedevano il passaggio del loro pargoletto dalla tranquillità delle lande single player all'ostico universo multigiocatore. Di base, dopo decine di ore passate nell'open world ...