Torino | Sirigu in dubbio per la sfida contro l' Empoli

Torino - Mazzarri : "Sirigu o Ichazo? Abbiamo due ottimi portieri" : Il Torino di Walter Mazzarri, dopo il k.o. nel derby e il pareggio con il Sassuolo , domani contro l'Empoli punta a ritrovare la vittoria. "Le insidie - avverte però il tecnico granata Walter Mazzarri,...

Infortunio Sirigu - giornate di test per il portiere del Torino : il provino di Natale sarà decisivo : Infortunio Sirigu – Il Torino si avvicina all’impegno di mercoledì contro l’Empoli con il dubbio Sirigu. Il portiere, infortunatosi nel derby contro la Juventus, si allena ancora a parte e la sua presenza è tutt’altro che certa. Saranno decisivi i provini che l’ex Psg effettuerà nelle giornate di oggi e domani, anche se al momento Ichazo rimane in vantaggio per scendere in campo dall’inizio. In giornata ...

Torino - ahi Sirigu : ancora terapie : Torino - L'allenamento di ieri è scivolato via sulla falsariga di quello andato in scena martedì: nel Toro che sabato se la vedrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo - terz'ultimo impegno di questo ...

Torino - forte trauma contusivo lombo-sacrale per Sirigu : Sassuolo a rischio : Ha provato in ogni modo a rimanere in campo: troppa la voglia di non abbandonare i suoi compagni proprio nel derby, una delle gare più attese di tutta la stagione granata. Salvatore Sirigu , però, ...

Infortunio Sirigu : il bollettino medico sul portiere del Torino : Infortunio Sirigu, l’estremo difensore granata è stato costretto a lasciare il campo dopo 16 minuti del derby di ieri sera Infortunio Sirigu, il portiere del Torino ha lasciato il campo dopo 16 minuti di gioco nel derby contro la Juventus perso ieri sera dalla squadra granata. Un episodio sfortunato, a seguito di uno scontro con Emre Can. Al posto di Sirigu è poi entrato Ichazo, colui il quale ha causato il calcio di rigore che ha ...

Infortunio Sirigu - tegola Torino : in campo Ichazo : Infortunio Sirigu – Si sta giocando la gara valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante con il sentitissimo derby tra Torino e Juventus. Nel primo tempo grande occasione per Ronaldo, super Sirigu, poi tegola per Walter Mazzarri, proprio il portiere costretto al cambio a causa di un Infortunio al fianco dopo uno scontro con Emre Can. Al suo posto Ichazo e valutazioni nelle prossime ore per ...

Torino-Juventus - infortunio Sirigu : inizia male il derby per i granata : Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere granata è rimasto contuso dopo uno scontro con Emre Can Torino-Juventus, infortunio Sirigu: il portiere della Nazionale è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di 20 minuti di gioco durante il derby della Mole. Il calciatore granata a seguito di uno scontro con Emre Can ha riscontrato un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio a mister Mazzarri. Al posto di ...

Sirigu : 'Elettrizzante far parte del Torino' : TORINO - Salvatore Sirigu , questa sera, difenderà i pali della Nazionale italiana nell'amichevole di Genk , in Belgio , contro gli Stati Uniti . Nell'intervista rilasciata ai microfoni della Rai, l'...

Sirigu : 'Con il Torino possiamo andare lontano. Belotti? Soffre senza la Nazionale' : E se poi tocca a un altro va bene lo stesso' ha dichiarato l'estremo difensore granata, ai microfoni di Rai Sport , dal ritiro della Nazionale. Poi sul Torino e sul suo compagno di squadra Andrea ...

Torino - Sirigu para rigori : nessuno come lui in Europa : Salvatore Sirigu ha rialzato la saracinesca. Dopo aver perso il posto al Psg il portiere sardo ha provato, senza riuscirci, a rilanciarsi in Liga con il Siviglia. E dopo la breve parentesi all'Osasuna ...

Torino - Sirigu primo in Europa : Torino - Tornando a Bormio all'interno dell'hotel che ospitava il ritiro dei granata, utilizzato anche per le interviste con i calciatori, si ricordano parole di Sirigu che, ascoltate adesso, suonano ...

Cairo : “al mio Torino do un 7+ e Sirigu meglio di Donnarumma” : “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un campo difficilissimo come quello di Marassi, dove è tantissimo che il Toro non vince in Serie A”. Sono le ...

Torino - Cairo : “Sirigu è più forte di Donnarumma” : “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un campo difficilissimo come quello di Marassi, dove […] L'articolo Torino, Cairo: “Sirigu è più forte di ...