S Inzaghi | Emozionante sfidare mio fratello

Lazio - Inzaghi : “Sarà emozionante sfidare mio fratello. Leiva recupero fondamentale” : Alla vigilia di Bologna-Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport confessando di essere emozionato per la sfida in famiglia col fratello Pippo: “Sarà un match particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Da calciatore è già successo, sarà emozionante anche per i miei genitori. Quando c’era Trapattoni fummo insieme in Nazionale, un bel traguardo. Per Natale ci siamo fatti gli auguri, ma non abbiamo ...