Monossido di carbonio | diciassette intossicati nel Lodigiano

Coppia intossicata da Monossido di carbonio a Torino : Due coniugi sono rimasti intossicati da esalazioni di monossido di carbonio in un appartamento a Torino, in zona borgo San Paolo. Entrambi sono stati portati all’ospedale Martini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo Coppia intossicata da monossido di carbonio a Torino sembra essere il primo su Meteo Web.

Esalazioni da Monossido di carbonio : 12 intossicati in una chiesa - i Vigili del Fuoco indagano sulle cause : Otto bambini e quattro adulti sono rimasti intossicati per le Esalazioni da monossido di carbonio in una chiesa. E’ quanto accaduto questa mattina a Castellina in Chianti, nel senese dove, i bambini e gli adulti presenti hanno iniziare ad accusare malori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato gli intossicati all’ospedale Le Scotte di Siena. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Gli adulti ...

Muore in casa col suo cane - ucciso dal Monossido di carbonio : TORRE DEL GRECO. Muore in casa insieme al suo cagnolino: forse intossicato dal monossido di carbonio del braciere. Salvatore Melluccio, 55enne originario di Torre del Greco ma da anni residente a ...

Grosseto - bambini intossicati dal Monossido di carbonio di una stufa durante una festa di compleanno : È accaduto mercoledì sera a Castel del Piano. Sono stati tutti trasportati all'ospedale e per uno di loro è stato necessario il ricorso alla camera iperbarica. Nessuno sarebbe in pericolo di vita

Fuga di gas durante una festa a Grosseto : 20 bambini intossicati dal Monossido di carbonio : Tragedia sfiorata a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, dove 20 bambini, di età inferiore ai 14 anni, e 4 adulti sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio a causa del malfunzionamento di una stufa a gas mentre partecipavano a una festa di compleanno. Sarebbero tutti fuori pericolo di vita ma per uno di loro è stato necessario ricorrere alla camera iperbarica.Continua a leggere

Lucca - otto intossicati dal Monossido di carbonio. Cinque sono bambini - uno è grave : E' accaduto in una casa di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, nella casa di una famiglia marocchina: un bambino di 12 anni è stato soccorso in codice rosse, è in condizioni molto gravi.Continua a leggere

Inala Monossido carbonio - giovane in coma : ANSA, - CAGLIARI, 30 NOV - Un calciatore del Samassi, Sulley Sambou, 24 anni originario del Senegal è ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Marino di Cagliari in coma ...

Brezzo di Bedero; due uomini intossicati di Monossido di carbonio : Due uomini di nazionalità marocchina sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un appartamento di Brezzo di Bedero in provincia di Varese

All'ospedale di Savigliano per intossicazione da Monossido di carbonio due residenti di Martiniana Po : Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e dell'emergenza sanitaria a Martiniana Po nel tardo pomeriggio di oggi , venerdì 23 novembre, . Coinvolti due cittadini stranieri, colpiti da un'...

Palermo : famiglia intossicata da Monossido di carbonio : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - Un intero nucleo familiare, composto da padre, madre e due figli di 15 e 14 anni, è rimasto intossicato dal monossido di carbonio spigionato dal braciere che usavano per riscaldarsi. E' accaduto stamani al Villaggio La Madonnina, in contrada Traversa a Ventimiglia di S

Viareggio - Monossido di carbonio nel palazzo : 15 intossicati e stabile evacuato : Molti abitanti del palazzo sono finiti in ospedale tra cu tre in codice rosso che hanno dovuto ricorrere ad un trattamento in camera iperbarica. Secondo una prima ipotesi, l'intossicazione potrebbe essere stata causata da un cattivo funzionamento della caldaia centralizzata.Continua a leggere

Otto intossicati da Monossido di carbonio in palazzina Viareggio : Otto persone, due delle quali in condizioni critiche, sono ricoverate in ospedale in seguito a un'intossicazione da monossido di carbonio in una palazzina di cinque piani alla periferia di Viareggio. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in via Monte Sumbra, alla Migliarina, uno dei quartieri più popolari della città. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno constatato la ...

Sondrio : due coniugi morti per Monossido di carbonio : Due coniugi di Tresivio (Sondrio) sono morti oggi in una baita in quota ad Aprica (Sondrio), uccisi probabilmente dal monossido sprigionato da un impianto mal funzionante all’interno della casa. Il recupero dei corpi e’ stato effettuato con l’aiuto degli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Indagano i carabinieri. Sotto sequestro l’impianto. L'articolo Sondrio: due coniugi morti ...