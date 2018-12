Milano | ladri in casa di Fabrizio Corona alla vigilia di Natale | Lui in video

Milano : ladri di appartamento in trasferta a Cremona - quattro arresti : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro cittadini georgiani, dai 27 ai 43 anni, per un furto in abitazione a Cremona. Gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno notato i quattro, tre dei quali con precedenti per furti in abitazione e ricettazione, in zona piazzale Loreto a