Xbox Scarlett e PS5 a $400 con supporto a 4K | 240 fps e realtà virtuale?

La versione streaming di Xbox Scarlett monterà una APU AMD Picasso semi-custom? : Ve ne avevamo già parlato in passato: la prossima Xbox, che si chiami Xbox Scarlett o meno, potrebbe debuttare sul mercato in due versioni: una classica venduta a prezzo pieno e una basata sullo streaming e sul cloud venduta a prezza ridotto. Proprio questa seconda versione pensata per lo streaming è al centro di un rumor molto interessante.WccfTech ha ricevuto alcune informazioni da una fonte anonima che confermerebbero la base su cui il ...

"Il sequel di un'amata IP Xbox è in sviluppo avanzato per Xbox Scarlett" : L'insider Klobrille è piuttosto attivo di questi tempi e, dopo aver rivelato che Microsoft si troverebbe in una fase di discussioni avanzate per acquisire uno studio in passato vicino a Sony, torna a parlare del futuro del colosso di Redmond e in particolare di un nuovo titolo per la prossima generazione.Il futuro di Xbox Scarlett potrebbe passare anche attraverso il misterioso sequel tirato in ballo da Klobrille:"un'amata IP Xbox che ...

Xbox Scarlett nel 2020 con obiettivo 4K e 60 fps grazie ad AMD Zen 2 e una GPU di nuova generazione? : I colleghi di Thurrott si sono spesso resi protagonisti di rumor molto interessanti per quanto concerne l'universo Microsoft. Sono stati loro a parlare per la prima volta del nome in codice Xbox Scarlett, a ipotizzare il lancio di una console senza lettore ad accompagnare una console tradizionale e ora sono ancora loro a proporre l'anno di lancio e alcune specifiche tecniche della prossima Xbox.Come segnalato da Gamepur, Brad Sams di Thurrott ha ...

Mat Piscatella prevede l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett nel 2019 : Sono ormai alcuni mesi che le discussioni sulla prossima generazione di console tengono banco attirando l'interesse sia dei fan dell'universo PlayStation che di quello Xbox. La decisione di Sony di non presenziare all'E3 2019 ha indubbiamente aumentato a dismisura le voci sul futuro della compagnia giapponese e di conseguenza anche su una Microsoft che ovviamente non vorrà assolutamente farsi trovare impreparata di fronte alle mosse della ...

Un rumor svela l'incredibile : Xbox Scarlett non avrà un lettore CD? : Nelle ultime ore, sta facendo discreto scalpore un sostanzioso rumor lanciato dal noto sito di tecnologia Thurrott, che afferma come la console di nuova generazione di Microsoft, nome in codice Xbox Scarlett, potrebbe non avere affatto un lettore CD.Per la fonte, la clamorosa indiscrezione segue logicamente quella relativa a una nuova versione di Xbox One senza lettore lanciata nel 2019. Se per Thurrott l'Xbox One senza lettore è già nei piani ...

Secondo Michael Pachter Red Dead Redemption 2 arriverà su PC nel mese di aprile e sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il primo vero gioco di Rockstar di questa generazione è finalmente arrivato. Red Dead Redemption 2 è ora disponibile e le recensioni lo hanno definito uno dei migliori giochi mai realizzati. La domanda, tuttavia, è se con questa generazione negli ultimi anni di vita, possiamo aspettarci di vedere Red Dead Redemption 2 fare il salto sulle console di nuova generazione.Dopotutto, è esattamente quello che è successo con Grand Theft Auto 5 quando è ...

Ecco cosa si aspettano gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 da PS5 e Xbox Scarlett : Gli sviluppatori di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch, hanno fornito ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalle console next-gen, PS5 e Xbox Scarlett.Le date di rilascio delle nuove macchine rimangono un mistero, ma ciò non ha impedito a vari studi di rivelare ciò che vorrebbero dalla prossima ondata di console.Gli sviluppatori hanno richiesto di tutto, dai supporti fisici migliorati a un processo di aggiornamento più efficiente.Read more…

Gli sviluppatori di Boundless su PS5 e Xbox Scarlett : "ci aspettiamo un'evoluzione dell'architettura piuttosto che una rivoluzione" : Fino a qualche anno fa, le aspettative generali per una nuova generazione di console erano piuttosto elevate. Le console next gen di solito portavano tecnologie e architetture radicalmente diverse rispetto a qualsiasi altra cosa fosse venuta prima. Negli ultimi anni, tuttavia, con PS4 e Xbox One in particolare, questa tendenza è cambiata e ora stiamo assistendo a console che stanno ripetendo e evolvendo tecnologie del passato piuttosto che ...

Fortnite 2 su PS5 e Xbox Scarlett? Il futuro con Unreal Engine 5 : Fortnite ha rappresentato il fenomeno videoludico più importante del 2018, anche grazie al sostegno di star internazionali come Drake e il calciatore Antoine Griezmann. Ad agosto 2018 è stato stimato che sono 78 milioni i giocatori di Fortinite Battle Royale. Di recente invece è iniziata anche la Stagione 6 che ha portato delle interessanti novità dopo una Stagione 5 un po’ più lunga. Le novità non sono ancora finite. Fortnite infatti uscirà ...