Legendary Eleven arriva su Xbox One

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Eclipse Games dopo il lancio su Steam e Switch, annuncia ufficialmente chearriverà anche suOne a partire dal 4 Gennaio 2019, rivolto a tutti gli appassionati del calcio Arcade degli anni 80-90.: Disponibile anche suOne da Gennaio 2019 La descrizione ufficiale del gioco recita:Questo nuovo approccio al grande sport ha una giocabilità fluida e meccaniche uniche. Sviluppa schemi strabilianti e mantieni il possesso della palla per fare Super tiri inarrestabili. Sfida la sorte ed entra in scivolata per rubare la palla senza che l’arbitro fischi fallo.Confida nel supporto dei tifosi se stai perdendo, o usa speciali figurine scambiabili per potenziare le statistiche della squadra.è questo e molto altro: un videogioco di calcio sopra le righe, divertente e accessibile, ambientato negli ...