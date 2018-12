Difese immunitarie | come aumentarle

ideegreen

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Soprattutto in inverno, o in partenza per un lungo e avventuroso viaggio, spesso ci si chiedeaumentare lein modo da non ammalarsi. Nella pratica cosa significa? Ci si immagina delle truppe di esserini schierate in difesa della nostra salute, un po’se fossero dei personaggi del noto cartone “Il corpo umano” e non si va ad approfondire ciò che invece ci tiene alla larga microbi e batteri. E’ il momento di andare oltre la nostra rappresentazione fantasiosa delleper capiredavvero sono composte.(altro…)Idee Green.