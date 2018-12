Cecilia Rodriguez mamma nel 2019? L' annuncio dopo un anno d' amore con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez : «Credo che alla mia età - sia arrivata l’ora di creare una famiglia» Leggi la sua intervista : Pensieri rivolti verso il 2019 quelli di Cecilia Rodriguez che non si nasconde riguardo i suoi obiettivi. «Vorrei diventare mamma». Dice a Novella 2000 e spiega anche il motivo. «Credo che alla mia età, 28 anni, sia... L'articolo Cecilia Rodriguez: «Credo che alla mia età, sia arrivata l’ora di creare una famiglia» Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e il 2019 : «Voglio diventare mamma - ma sul matrimonio...» : Pensieri rivolti verso il 2019 quelli di Cecilia Rodriguez che non si nasconde riguardo i suoi obiettivi. «Vorrei diventare mamma». Dice a Novella 2000 e spiega anche il...

Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Giulia Salemi su Instagram : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sembrano essere giunte ai ferri corti. Alla base del litigio tra le due potrebbe esserci proprio Francesco Monte. Giulia e Cecilia, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Cefalù insieme ad altri vip, sembravano essere diventate molto amiche. Ad oggi però quel rapporto di amicizia sembra essere finito nel dimenticatoio. La sorellina di Belen Rodriguez su Instagram ha smesso di seguire la Salemi. Dopo il ...

Cecilia Rodriguez gelosa di Giulia Salemi? La verità su Instagram : Giulia Salemi e Francesco Monte si stanno vivendo anche fuori dalla casa del Gf Vip . La loro storia procede a gonfie vele e sembrano esserci tutti i presupposti per un grande amore. Ma nelle ultime ...

Cecilia Rodriguez - lite furiosa con Giulia Salemi per colpa di un like : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, fine di un'amicizia? Gli ultimi aggiornamenti su Leggo.it. Pare che tra le due modelle non corra più buon sangue. L'ex fidanzata di Francesco Monte...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ 'Vogliamo un figlio - ma non le nozze'. E sul Natale... : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per avere un figlio ma non per il matrimonio: la showgirl confessa i suoi sogni e in vista del nuovo anno...

Grande Fratello Vip - amicizia al capolinea per Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi : un clamoroso gesto pubblico : I dissapori tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sono iniziati durante l'esperienza dell'influencer italo-persiana al Grande Fratello Vip e non sembrano essersi risolti, anzi. L'amicizia tra le due ...

Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Giulia Salemi su Instagram : il gesto fa discutere : Una mossa che Cecilia Rodriguez ha compiuto poche ore fa, sta facendo discutere gli appassionati di gossip: la sorella di Belen, infatti, ha improvvisamente smesso di seguire su Instagram Giulia Salemi, con la quale aveva un legame d'amicizia piuttosto stretto. Messa al corrente da alcuni fan del gesto dell'argentina, anche l'influencer ha fatto lo stesso, forse per evitare di dar adito a inutili chiacchiere sulla persona che hanno 'in comune': ...

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram/ Ecco cosa era successo prima del GF Vip : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram: perché? Al momento non lo sappiamo ma possiamo intuirlo...

Cecilia Rodriguez e Ignazio non pensiamo al matrimonio ma ad un figlio : Al settimanale “Novella 2000” Cecilia Rodriguez ha raccontato i suoi desideri per l’anno nuovo Se il matrimonio può aspettare, è diventata quasi insuperabile la voglia di mettere al mondo un bebè: “Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare una famiglia. Né io né Ignazio in questo momento stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità”. La modella vuole affermarsi ...

Cecilia Rodriguez il sogno più grande è diventare mamma : La modella Cecilia Rodriguez in un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000” ha raccontato i suoi desideri per l’anno nuovo Se il matrimonio può aspettare, è diventata quasi insuperabile la voglia di mettere al mondo un bebè: “Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare una famiglia. Né io né Ignazio in questo momento stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità”. La ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Un figlio ci riempirebbe di felicità" : Cecilia Rodriguez, che si appresta a festeggiare il secondo Natale da fidanzata di Ignazio Moser, ha rivelato, a 'Novella 2000', i sogni da realizzare nel 2019. Se, il matrimonio può aspettare, è diventata quasi insuperabile la voglia di mettere al mondo un bebè, forse, anche grazie agli allenamenti come zia del piccolo Santiago, figlio di sua sorella Belen: Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare ...

Cecilia Rodriguez non segue più la Salemi su Instagram : la reazione di Giulia : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram Fine dell’amicizia tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. La sorella di Belen ha tolto il “segui” su Instagram alla nuova fidanzata di Francesco Monte. Come ha replicato l’italo-persiana? A sua volta ha smesso di seguire l’argentina sui social network. Con tutta probabilità Cechu ha […] L'articolo Cecilia Rodriguez non segue più la Salemi su ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Un figlio ci riempirebbe di felicità" : Cecilia Rodriguez, che si appresta a festeggiare il secondo Natale da fidanzata di Ignazio Moser, ha rivelato, a 'Novella 2000', i sogni da realizzare nel 2019. Se, il matrimonio può aspettare, è diventata quasi insuperabile la voglia di mettere al mondo un bebè, forse, anche grazie agli allenamenti come zia del piccolo Santiago, figlio di sua sorella Belen: Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di ...