Cara Italia | il programma di Enzo Biagi riproposto da Rai 3

Cara Italia - il regalo di Natale di Rai 3 : Rai 3 per Enzo Biagi: è un vero e proprio omaggio a uno dei più grandi giornalisti Italiani quello realizzato dalla terza rete Rai che da oggi, lunedì 24 dicembre, ripropone nel daytime pomeridiano Cara Italia, programma firmato da Biagi nel 1998, che torna in onda alle 15.10.prosegui la letturaCara Italia, il regalo di Natale di Rai 3 pubblicato su TVBlog.it 24 dicembre 2018 11:32.

«Cara Italia» : Rai 3 ripropone il programma di Enzo Biagi - : ... raccontati attraverso confessioni, memorie, interviste a personaggi famosi o semplici protagonisti della cronaca quotidiana. Un'inchiesta sugli italiani: le solitudini, la solidarietà, il bisogno di ...

Caracas nel caos - preda di miseria e saccheggi. Il dramma degli emigrati italiani che fuggono dal Venezuela : I voli a disposizione, quelli rimasti in attività, viaggiano a pieno carico e sono l'unico collegamento con il resto del mondo. Tra chi fugge ci sono molti italiani, emigrati iscritti all'Aire e ...

Cagliari. Nuova operazione antidroga dei Carabinieri : arrestato 31enne italiano : Nell'ambito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine è stato fermato e arrestato un 31enne italiano, per detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di ...

Sollevamento pesi - Campionati Italiani Assoluti 2018 : poche sorprese nella prima giornata di gare maschili - SCarantino - Zanni - Ficco - Ruiu e Massidda si aggiudicano il titolo : A Caltanissetta si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di pesistica olimpica, interamente dedicata alle categorie di peso maschili (ultima gara a livello nazionale con le vecchie categorie di peso). Una giornata molto lunga ed intensa che ha assegnato otto titoli di campione nazionale di Sollevamento pesi nell’ultimo appuntamento della stagione. Partiamo dalla categoria più leggera, quella dei -56 kg, in cui ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro arriva ufficialmente in Italia. Prezzo e Caratteristiche : Da diversi mesi ormai abbiamo confermato il debutto ufficiale in Italia del colosso cinese Xiaomi, che ha finalmente iniziato a vendere i suoi dispositivi sul mercato nostrano. Il successo del brand cinese in Italia è stato rivelante, considerando che in appena 6 mesi è diventato il quarto produttore di smartphone del paese. Questo, inevitabilmente, porta alla commercializzazione dei dispositivi targati Xiaomi anche in Italia, pur con qualche ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a PesCara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...

Dl sicurezza : al via espulsioni di migranti dal Cara più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...

Tariffe rifiuti : ancora aumenti a Roma - la Campania resta la regione più Cara d'Italia : I bellunesi pagano 153 euro l'anno mentre i trapanesi 571: una differenza del 270%. La tariffa rifiuti in Italia non potrebbe essere più frammentata e rispecchia quasi sempre la gestione più o meno ...

No - Cara Repubblica - niente inganni : la stampa italiana non è sotto assedio : È una tecnica antica: se sei in difficoltà attacca, creati un comodo bersaglio per colpire meglio. È quanto ha fatto la Repubblica, domenica 25 novembre al teatro Brancaccio, presentando la stampa italiana come assediata dal potere. Non è così, naturalmente. La politica discute di editori impuri che utilizzano i giornali per coprire certi scandali (caso Consip) e ampliarne altri (caso Raggi), eccetera. È un fatto. Ma di questo al Brancaccio non ...

Mitsubishi Motors Italia dona due Eclipse Cross all'Arma dei Carabinieri : In collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, Mitsubishi Eclipse Cross si veste di un nuovo e prestigioso abito: la livrea...

La Francia si ribella - ma in Italia la benzina è più Cara : 'L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

A Brescia bolletta meno Cara grazie al più grande termovalorizzatore d'Italia : -35% della media nazionale grazie all'impianto che brucia 800 tonnellate di rifiuti urbani ogn anno, solo un terzo locale il resto viene da tutta la penisola. Per l'Assessore è una risorsa, per l'...

In Italia benzina più Cara che in Francia : Gli Italiani pagano in media la benzina l’11,4% in più rispetto ai francesi che invece possono risparmiare oltre 9 euro (9,4) a ogni pieno, mentre sul diesel lo scarto è della metà, pari a 5,36% e 4,4 euro al litro di minori costi sempre a favore dei cugini d’Oltralpe. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Globalpetrolprices.com in relazione alle proteste che stanno scuotendo la Francia. Le proteste ...