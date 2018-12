Beautiful sospeso dal 24 dicembre 2018 | ecco quando torna in onda

Beautiful sospeso nel periodo natalizio - torna il 7 gennaio - Ridge è stato arrestato : Tutti quelli che aspettano le anticipazioni di lunedì 24 dicembre, sono costretti ad aspettare. La soap opera americana Beautiful ha sospeso le puntate per tutto il periodo natalizio. Nelle settimane dal 24 al 28 dicembre e dal 31 al 4 gennaio, le nuove puntate non saranno mandate in onda per lasciare spazio ad una programmazione ad hoc sul canale Mediaset. Niente paura, però, la programmazione tornerà regolare a partire da lunedì 7 gennaio ...

Beautiful sospeso per la settimana di Natale - niente anticipazioni : ecco quando torna : Proprio come l’anno scorso, durante la settimana di Natale va in onda una programmazione ad hoc un po’ su tutti i canali televisivi e dunque si ferma anche la corsa altrimenti quasi inarrestabile di Beautiful, l’amatissima soap opera che narra le vicende della famiglia Forrester con tutti gli annessi e connessi del caso (e che quest’anno ha salutato l’ennesimo replay del matrimonio tra Ridge e Brooke nella finzione ...

Programmazione Natale : Beautiful 'sospeso' - sulla Rai ritornano i classici Disney : Manca poco al tanto atteso Natale 2018 e la rete ammiraglia Mediaset è già pronta con la Programmazione televisiva. Come ogni anno, la rete in occasione delle festività dà spazio a serie tv o telefilm prettamente natalizi sospendendo momentaneamente le soap opera o cambiando gli orari di messa in onda. Stando alle anticipazioni sembrerebbe che Beautiful tornerà a gennaio mentre Una Vita raddoppierà gli episodi. Vediamo nei dettagli cosa ...