Roma | per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna | Monchi ci prova a gennaio

L’ex arbitro Marelli : «Juve-Roma - perfetto utilizzo del Var» : La moviola di giornata Luca Marelli smentisce Ancelotti. L’ex arbitro e divulgatore del regolamento sul web considera giusta la scelta di La Penna di non concedere il rigore al Napoli per fallo di mani di Fares su cross di Insigne. È uno degli episodi analizzati da Marelli nella sua consueta moviola argomentata di giornata, interessante per il giudizio sul Var dopo Juventus-Roma. Ma andiamo con ordine, e partiamo da Napoli-Spal. Il gol ...

Romanzi da classifica? Nel 2018 vincono i personaggi seriali : ... Storia di chi fugge e di chi resta , Storia della bambina perduta , hanno venduto complessivamente fino ad ora un milione e mezzo di copie, negli Stati Uniti siamo a due milioni, nel mondo dodici ...

Napoli-PSG : incontro a Roma per Allan! Ecco le cifre dell'offerta : Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Allan . Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, c'è stato un incontro, in un albergo di Roma , tra le parti: il Napoli lo ritiene incedibile, ma il PSG pressa con 50 milioni di euro messi sul tavolo. L'idea del club francese è ...

Antonello Venditti - doppio sold out a Roma per 'Sotto il segno dei pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...

Roma - persa l'occasione di mostrare coraggio : Il fortino allestito da EDF davanti alla porta di Olsen ha retto per una mezzora abbondante di, non, gioco poi, dopo l'ennesimo errore del singolo, è franato. Juventus in vantaggio, Roma ancora più ...

Manovra - salta la norma su Ncc : a Roma taxi fermi a Termini e Fiumicino Lo sciopero a Milano|Video : I conducenti delle auto bianche hanno paralizzato il servizio alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, creando problemi alla mobilità cittadina, proprio durante l’ultimo shopping natalizio e con gli arrivi di turisti per Natale

Buche - sì all'esercito e 75 milioni per Roma : Roma Le Buche della Capitale rappresentano un'emergenza, un caso di 'pubblica calamità', come un terremoto o un'alluvione. Per questo motivo l'ultima versione del maxiemendamento della manovra, ...

Roma : 145 mln per metro - 75 per buche : ANSA, - Roma, 23 DIC - Arrivano 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana di Roma e 60 milioni in due anni , con altri 5 per l'acquisto di mezzi ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Manovra - in maxiemendamento fondi per metropolitana e buche Roma : Nel maxiemendamento alla Manovra spuntano anche fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il ...

Juve-Roma - Allegri tiene i piedi per terra : “non abbiamo ancora vinto niente” : Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo nella gara di campionato contro la Roma, ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “al momento non abbiamo ancora vinto niente, stiamo facendo delle buone cose, adesso concentrati con l’Atalanta. Oggi partita bella, siamo riusciti anche a soffrire, abbiamo giocato in modo ordinato. Nel secondo tempo è stata una partita con maggiori occasioni per noi e più ...

Juventus - è Mandzukic il vero top player : l’attaccante ancora decisivo - la Roma dimostra comunque personalità nonostante il ko [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calcio - la Juventus supera 1-0 la Roma : 22.25 La Juventus è campione d'inverno con due turni di anticipo: nel posticipo della 17.ma giornata, supera allo 'Stadium' la Roma (1-0) e mantiene +8 sul Napoli, la prima inseguitrice. Contro una Roma rimaneggiata (Schick unica punta davanti a Under, Zaniolo e Florenzi), i bianconeri sbloccano al 35' con un colpo di testa di Mandzukic (svetta su Santon) su cross a campanile di De Sciglio dopo due belle parate di Olsen su Alex Sandro e ...

Marchisio torna all'Allianz per Juventus-Roma e si commuove salutando i tifosi : 'Grazie per tutto ciò che mi avete dato' : Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato.